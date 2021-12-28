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Вчився їздити на "автоматі – керувати "механікою" не можна: в Україні видаватимуть нові права

28 грудня 2021, 20:01

Зміни не стосуються водіїв, які отримали права до запуску нових вимог.

Водійські права
Водійські права з новими позначками видаватимуться вже з 29 грудня / УНІАН

Водійські посвідчення в Україні з 29 грудня поточного року почнуть видавати вже з новими позначками і кодами. В них з'явиться інформація про складання іспиту на машині з автоматичною коробкою передач у вигляді коду 78. Якщо водій раніше вчився керувати автомобілем на "автоматі", то на авто з механічною коробкою передач їздити йому забороняється. Такі правила спрямовані на адаптацію українських документів до міжнародних.

Як повідомили у Головному сервісному центрі МВС, з середи, 29 грудня, в Україні почнуть видавати водійські права з новими мітками і кодами. На документі з'явиться інформація про складання практичного іспиту на автомобілі з автоматичною коробкою передач. На цю деталь буде вказувати код - 78.

У нових водійських посвідченнях з'явиться графа 12 із зазначенням типу трансмісії. І якщо водій раніше навчався водінню на "автоматі", то керувати транспортним засобом на "механіці" йому вже не дозволять.

Зміни не стосуються тих водіїв, які отримали водійські права до 29 грудня.

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читайте такожВпровадять коди і нові обмеження: в Україні оновлюють водійські праваЯк вважають в МВС, нові правила враховують вимоги міжнародної транспортної політики, стануть внеском у поліпшення ситуації з безпекою на дорогах і полегшать рух українців за кордоном.

"Такі нововведення - це ще один крок до приведення бланка національного водійського посвідчення у відповідність з міжнародними стандартами", - зазначено в повідомленні.

Крім того, замість піктограм (наприклад, очок), на водійських правах з'являться коди. Документи максимально адаптують до європейських.

Також серед нововведень для водіїв - продовження терміну дії теоретичного іспиту: з 3 місяців до 2 років. Однак іспит не може діяти довше свідоцтва про завершення навчання в автошколі.

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