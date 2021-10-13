Вчені назвали 6 регіонів України з найбільш загрозливою ситуацією на тлі COVID-19

В Україні продовжує погіршуватися ситуація з COVID-19 / Фото Reuters

Найскладніша ситуація з COVID-19 в Україні наразі фіксується в Запорізькій, Одеській, Луганській, Чернівецькій, Житомирській та Харківській областях. Йде мова про критерії доступності обладнаних лікарняних ліжок в медичних установах і показники смертності. Про це йдеться в дослідженні вчених Національної академії наук України.

Згідно з даними вчених, за індикаторами доступності обладнаних лікарняних ліжок і показниками смертності найбільш складна ситуація фіксується в наступних областях:

Запорізька

Одеська

Луганська

Чернівецька

Житомирська

Харківська

Також в повідомленні НАН України йдеться про те, що в деяких регіонах кількість зайнятих лікарняних ліжок вже вище максимумів, зафіксованих в рамках обох попередніх хвиль COVID-19.

"У деяких областях кількість зайнятих ліжок вже перевищила максимуми обох попередніх хвиль", - підкреслюється в повідомленні.

Ситуація з COVID-19 в Україні

За даними на ранок середи, 13 жовтня, в Україні встановлено 16 309 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією. За добу госпіталізовано 4 901 особу.

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Вчені встановили, що в середньому по країні фіксується 13 175 випадків заражень в день. Згідно з їхніми прогнозами, до кінця жовтня кількість щоденних заражень коронавірусом в Україні може перевищити показник в 20 тисяч на день.Читайте такжеУ МОЗ зізналися, хто має право на безкоштовний тест на коронавірус

Кабінет міністрів у зв'язку з погіршенням ситуації з коронавірусом ухвалив рішення про перегляд правил пасажирських перевезень в Україні. З 21 жовтня міжобласний транспорт до жовтої, помаранчевої і червоної зони карантину здійснюватиметься тільки за наявності у водіїв, екіпажів і пасажирів документів про вакцинацію або негативних ПЛР-сертифікатів.