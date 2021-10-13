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Хвиля COVID-19 і більше 20 тисяч заражень: вчені зробили прогноз про ситуацію в Україні

13 октября 2021, 10:13

Середня кількість нових заражень коронавірусом в Україні на день збільшилася до 13 175 випадків, стверджують вчені.

Коронавірус
Поточна хвиля коронавірусу в Україні наростатиме - НАН / УНІАН

Ситуація з поширенням COVID-19 в Україні погіршується, в останні 2 тижні фіксується швидке зростання за всіма ключовими показниками. Кількість нових заражень коронавірусом збільшилася до 13 175 чоловік на день, а вже до кінця жовтня не виключається більше 20 тисяч випадків заражень в день. Про це йдеться в новому дослідженні Національної академії наук.

Згідно з прогнозом вчених, кількість нових випадків COVID-19 може скласти 14 897 (SEIR_U), 14 650 (Prophet) в період з 13 по 19 жовтня, і 18 640 (SEIR_U), 20 922 (Prophet) з 20 по 26 жовтня 2021 року.

Дослідники дійшли висновку, що середня кількість нових випадків коронавірусу в Україні зросла до 13 175 випадків на день. Смертей - 264 випадки в середньому за минулий тиждень.Читайте такжеЧетверта хвиля COVID-19 і 15-18 тис. заражень на добу: вчені зробили прогноз про ситуацію в Україні

На думку вчених, найближчим часом може фіксуватися понад 20 тисяч щоденних заражень коронавірусною інфекцією на території країни.

До кінця жовтня в країні може фіксуватися понад 20 тисяч заражень на день - вчені / НАН Украины

"Можлива захворюваність в 20 тис. щоденних виявлених хворих, очікувана найближчим часом, відповідатиме до 500 летальних випадків на день", - йдеться в прогнозі.

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Крім того, за даними Національної академії наук, кількість зайнятих ліжок пацієнтами, у яких підтверджена коронавірусна інфекція, або зафіксована підозра на хворобу, наблизилася до 30 тис. Показник перевищує торішній максимум і становить близько 60% від нинішнього максимуму. Кількість тих, що заразилися і потребують кисню, перевищує максимум 2020 року в 1,8 рази і досягає 70% від нинішнього максимуму.Читайте такжеЛікар назвав найнебезпечніше місце, де можна заразитися коронавірусом

"Разом з тим, ситуація в регіонах різна. Тоді як у Вінницькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Закарпатській, Полтавській областях та у Києві зайнятих ліжок менше 30% від максимумів попередніх двох хвиль, у Волинській, Донецькій, Запорізькій, Одеській, Харківській та Херсонській областях їх кількість вже перевищила ці максимуми або впритул до них наблизилася. При цьому в деяких складних регіонах вже розгорнуто безпрецедентно багато ліжкомісць", - йдеться в дослідженні.

Також відзначається тенденція зростання захворюваності на коронавірус і прогнозується погіршення ситуації.

"В останні два тижні захворюваність і далі швидко зростала за всіма ключовими показниками. Кількість нових випадків хвороби зросла вдвічі за 2 тижні і п'ять разів за місяць. Найближчим часом поточна хвиля в Україні, на жаль, наростатиме і далі", - підкреслили вчені.

Коронавірус в Україні

Згідно з даними на ранок середи, 13 жовтня, за минулу добу в Україні встановлено 16 309 нових випадків зараження коронавірусом. Госпіталізовано 4 901 особу.

11 жовтня Кабмін затвердив зміни правил роботи пасажирських перевезень в Україні. Рішення уряду передбачає роботу міжрегіонального транспорту в регіонах жовтої, помаранчевої та червоної зони за умови наявності у водіїв, екіпажу і пасажирів або сертифіката вакцинації від COVID-19 (одна або дві дози), або негативного ПЛР-тесту.

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