Канікули в школах можуть початися на тиждень раніше - МОЗ

Школам України рекомендують розпочати осінні канікули з 18 жовтня / УНІАН

Національна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій пропонує перенести початок шкільних канікул з 25-го на 18-те жовтня.

Як розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в інтерв'ю Радіо Свобода, Міністерству освіти і науки рекомендують розіслати відповідний рекомендований лист у школи.

"Це дозволить нам стримати в певних відсотках активний епідпроцес, який сьогодні зафіксовано на території нашої держави", - сказав Ляшко.

За його словами, поки невідомо скільки можуть тривати осінні канікули в цьому році.

"Ми зараз говоримо про те, щоби наблизити канікули, а надалі будемо дивитися в залежності від епідситуації. Або будемо рекомендувати продовжити, якщо буде позитивна динаміка, або будемо ухвалювати інші рішення. Все залежатиме від ситуації, яку будемо фіксувати", - пояснив глава МОЗ.

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Він уточнив, що навчальний процес безпосередньо пов'язаний із збільшеною кількістю контактів серед дорослого населення.

"Зазвичай канікули або призупинення навчального процесу призводить до щонайменше 15% зниження захворюваності вже через 5 днів після ухвалення цього рішення", - додав міністр.

Коронавірус в Україні

Станом на ранок середи, 13 жовтня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 16 309 жителів країни. Зокрема, захворіли 1588 дітей.

За минулі 24 години було госпіталізовано 4901 особу; летальних випадків - 471; одужали - 6 462 особи.

За останню добу найбільше підтверджених випадків COVID-19 зареєстрували у Харківській (1526), Одеській (1525), Дніпропетровській (1344), Запорізькій (1048) областях та м. Київ (978).

Перша область України з 15 ;овтня потрапляє в "червону" зону карантину Держкомісія ТЕБ і НС вирішила посилити карантин в Херсонській області.