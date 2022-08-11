УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Участь у війні проти України погодились взяти близько 13 тис. білорусів - Генштаб

11 серпня 2022, 16:26

Уздовж кордону з Україною виконують завдання шість батальйонів ЗС Білорусі.

Участь у війні проти України погодились взяти близько 13 тис. білорусів - Генштаб
На війну в Україну можуть відправитись 13 тис. білорусів / Коллаж ua.depositphotos.com и t.me/modmilby

На війну, яку розв'язав російський диктатор Володимир Путін проти України, погодилися відправитись близько 13 тис. діючих та колишніх військових з Білорусі. Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

За його даними, уздовж кордону з Україною виконують завдання шість батальйонів ЗС Білорусі.

"Загалом, за наявними даними, Росія продовжує втягувати Білорусь у повномасштабну війну проти України. За попередніми даними, до 13 тисяч осіб з числа діючих і колишніх військових підрозділів білоруських сил спеціальних операцій, а також ОМОНу підписали згоду на участь у війні проти України", - сказав Громов.

Він додав, що білоруси погоджуються брати участь у війні, бо вмотивовані матеріальної винагородою. Це єдина причина, яка змушує їх підписувати згоди, оскільки "ніякого ідеологічного фундаменту в діях окупантів немає і ніхто не вірить в денацифікацію".

Загроза нападу Білорусі на Україну

Засновник Telegram-каналу Білоруський Гаюн Антон Мотолько раніше заявляв, що якщо Білорусь нападе на Україну, білоруські війська зіткнуться з серйозним ударом у відповідь з боку ЗСУ. Як вважає Мотолько, військові РБ можуть відразу здаватися в полон, або ж піти на збройний бунт проти офіцерів.

Доброволець сил оборони України, політичний експерт Кирило Сазонов вважає, що якщо військам Росії не вдасться окупувати всю Донецьку область, вони спробують запустити сценарій наступу на Київ за участю армії Білорусі. На його думку, військове вторгнення може відбутися через Рівненщину.

Військовий експерт Микола Сунгуровський припустив, що якщо Лукашенко все ж таки віддасть наказ своїй армії атакувати Україну, вона може піти проти його ж правлячого режиму. У такому випадку, вважає Сунгуровський, Лукашенко просто зметуть. Очолити подібний рух можуть білоруси, які воюють у складі ЗСУ.

Інші новини:

війна в Україні російське вторгнення вторгнення Білорусі в Україну
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

17:37

Назвала україномовних винними у війні: в Дніпрі розгорівся скандал через російськомовну блогерку

17:32

Ціни на хліб та сигарети різко злетіли: що чекає українцівВідео

17:03

"Героїчно" полювали за ЗСУ в тилу: пропагандистка з РФ сіла в калюжу з розповіддю про загибель сотні росіян

17:02

Окупанти обстріляли Запорізьку АЕС: на території почалась пожежа - ЕнергоатомВідео

16:42

РФ готує "акцію", щоб дискредитувати президента України – розвідкаВідео

Реклама
16:41

Журналісти розбиралися у "фруктових схемах" Львівської ДПС

16:32

Чи причетні ЗСУ до вибухів у Криму: відповідь Генштабу та МіноборониВідео

16:31

Трійця в 2023 році в Україні: дата, традиції і заборони свята

16:26

Участь у війні проти України погодились взяти близько 13 тис. білорусів - ГенштабВідео

16:09

"Аналогівнема": у Херсоні окупанти встановили дерев'яні протитанкові їжакиВідео

16:07

Втрати від вибухів в Криму найбільші для РФ за добу з часів Другої світової – СNNВідео

16:02

"Днями може статися серйозна катастрофа": астрологи назвали найнебезпечніше місто УкраїниВідео

16:00

Як зберегти накопичення під час війни і куди вкладати гривню: поради фінансистаВідео

15:22

"Згоріли склади ракет і літаки, що бомбили Вінницю і Кременчук" – експерт про втрати РФ в КримуВідео

15:20

ЗСУ тиснуть на Ізюм, під Запоріжжям і Херсоном: нова карта боїв від британської розвідки

15:11

Вибухи на аеродромі Білорусі: у ЗСУ натякнули на роботу партизанівВідео

15:07

Ситуація погіршується: обов'язкову евакуацію можуть запровадити ще в декількох регіонах УкраїниВідео

14:56

Прикмети на 12 серпня: які 3 речі потрібно зробити, щоб розбагатітиВідео

14:50

У Міноборони назвали три кроки, які потрібні для повної деокупації УкраїниВідео

14:39

Більше санкцій, ізоляція і "вбивство" репутації: визнання РФ спонсоркою тероризму "втопить" її – КулебаВідео

Реклама
14:13

Найсмачніша і неймовірно корисна заправка до борщу на зиму: дуже простий секретний рецептВідео

14:09

"Десь у кущах під Бахмутом": Сенцов показав яскраве селфі з фронтуВідео

14:00

"Зніміть форму і йдіть": Подоляк попередив про "епідемію аварій" на аеродромах у Криму та БілорусіВідео

13:55

Запорізька АЕС потрібна РФ цілою: експерт пояснила, чому окупанти не підірвуть станцію

13:47

"Громадянська війна з мільйонними втратами": Гіркін заглянув у майбутнє РосіїВідео

13:24

Насильно утримував неповнолітню в квартирі: колаборант з Мелітополя виявився педофіломВідео

13:24

"Нічого так покурили": військовий аналітик розповів про втрати ворога на аеродромі в КримуВідео

13:17

Окупанти планують провести трибунал над азовцями на сцені філармонії у День незалежності - мерВідео

13:14

Вихідні у вересні 2022 в Україні: скільки відпочиватимемо

13:02

Сейм Латвії визнав Росію державою-спонсором тероризмуВідео

12:58

День сина і дочки 2021: дата, традиції свята і привітання

12:54

Йому було всього 28 років: на Донбасі загинув український боксер-командир бригадиВідео

12:48

Сергій Стерненко. У Криму днями нічого не відбулося, росіянам панікувати не вартоВідеоблоги

12:48

"Диявол поступово здає назад": таролог назвала найнебезпечніші дні для Києва в серпні

12:32

"Мріє змінити Путіна": Пономарьов назвав найбільш ймовірного наступника президента РФ

12:30

"Я побачила донечку, її розірване тіло": мама 4-річної Лізи побувала на місці трагедії у ВінниціВідео

12:20

Китай назвав США "головним призвідником української кризи" і виправдав Росію - ReutersВідео

12:20

"Мінська-3 не буде": Резніков назвав умову для переговорів з РФ

12:19

Результат перевершує очікування: навіщо кладуть туалетний папір в холодильник

11:40

Важкий час для України: астрологи попередили про масові руйнування в повний місяць 12 серпняВідео

Реклама
11:25

Нагар "злітає" сам: як вичистити праску таблеткою для посудомийки за 30 секунд

10:51

"Брехати її навчили бідні батьки": як Симоньян перетворилась у головний "рупор" Кремля

10:43

"Вірять, що Україна сяде за стіл переговорів": в оточенні Путіна почалася паніка - опозиціонер

10:27

Генерал назвав місто України, яке хочуть захопити російські окупантиВідео

10:01

"Святе місце порожнім не буває": Лорак, яка втекла з Росії, вже шукають заміну

09:59

"Жест доброї волі": у Білорусі загорілась техніка на аеродромі, з якого обстрілювали УкраїнуВідео

09:30

Дві головні цілі РФ на міжнародній ареніПогляд

09:29

ЗСУ можуть за два місяці звільнити окупований Херсон - АрестовичВідео

09:10

Дружина залишилася без чоловіка, зате з орденом: в Україні ліквідували молодого бурята-десантника

09:06

На українців чекає масова бідність: у найближчі три роки ціни зростуть на 61,1%

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Персони
Віталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новини
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьГороскоп тароГороскоп на серпеньГороскоп на сьогодні
Синоптик
Прогноз погодиПогода на два тижніПогода на серпеньПогода осіньМагнітна буря
Свята
Вихідні у вересніМаковія 2022День НезалежностіЯблучний Спас
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти