Участь у війні проти України погодились взяти близько 13 тис. білорусів - Генштаб

На війну в Україну можуть відправитись 13 тис. білорусів / Коллаж ua.depositphotos.com и t.me/modmilby

На війну, яку розв'язав російський диктатор Володимир Путін проти України, погодилися відправитись близько 13 тис. діючих та колишніх військових з Білорусі. Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

За його даними, уздовж кордону з Україною виконують завдання шість батальйонів ЗС Білорусі.

"Загалом, за наявними даними, Росія продовжує втягувати Білорусь у повномасштабну війну проти України. За попередніми даними, до 13 тисяч осіб з числа діючих і колишніх військових підрозділів білоруських сил спеціальних операцій, а також ОМОНу підписали згоду на участь у війні проти України", - сказав Громов.

Він додав, що білоруси погоджуються брати участь у війні, бо вмотивовані матеріальної винагородою. Це єдина причина, яка змушує їх підписувати згоди, оскільки "ніякого ідеологічного фундаменту в діях окупантів немає і ніхто не вірить в денацифікацію".

Загроза нападу Білорусі на Україну

Засновник Telegram-каналу Білоруський Гаюн Антон Мотолько раніше заявляв, що якщо Білорусь нападе на Україну, білоруські війська зіткнуться з серйозним ударом у відповідь з боку ЗСУ. Як вважає Мотолько, військові РБ можуть відразу здаватися в полон, або ж піти на збройний бунт проти офіцерів.

Доброволець сил оборони України, політичний експерт Кирило Сазонов вважає, що якщо військам Росії не вдасться окупувати всю Донецьку область, вони спробують запустити сценарій наступу на Київ за участю армії Білорусі. На його думку, військове вторгнення може відбутися через Рівненщину.

Військовий експерт Микола Сунгуровський припустив, що якщо Лукашенко все ж таки віддасть наказ своїй армії атакувати Україну, вона може піти проти його ж правлячого режиму. У такому випадку, вважає Сунгуровський, Лукашенко просто зметуть. Очолити подібний рух можуть білоруси, які воюють у складі ЗСУ.

Інші новини: