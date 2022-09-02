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Трагедія на Житомирщині: на міні підірвався автомобіль лісової охорони

2 вересня 2022, 21:06

В результаті вибуху єгер Радчанського лісництва Сергій Саливоник загинув на місці.

Міни, розмінування, російські військові
На Житомирщині на міні підірвався автомобіль / УНІАН, Reuters

У Житомирській області сталася трагедія - на міні підірвався автомобіль місцевої лісової охорони, йдеться в Facebook Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства.

"Знову трагедія в Народицькому спецлісгоспі. На міні підірвався автомобіль лісової охорони підприємства. В результаті вибуху єгер Радчанського лісництва Сергій Саливоник загинув на місці, а лісник цього ж лісництва отримав поранення. Він доставлений до лікувального закладу", - йдеться в повідомленні.

У загиблого залишилося троє неповнолітніх дітей.

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Нагадаємо, раніше в Генштабі ЗСУ заявили, що російські окупанти продовжують здійснювати терористичні акти. Вони з артилерії обстріляли колонію в окупованій Оленівці Донецької області, де російська армія тримала військовополонених українських захисників.

"За інформацією командувача Ракетних військ і артилерії і командування Сухопутних Військ ЗС України, по району населеного пункту Оленівка Збройні Сили України ракетних і артилерійських ударів не завдавали. Ракетні війська і артилерія ЗС України, завдяки отриманій від країн-партнерів високоточній зброї, завдають виключно точні удари тільки по військових російських об'єктах", - йдеться в повідомленні.

До того представники окупантів, Міноборони РФ, стверджували, що в результаті обстрілу Оленівки нібито силами ЗСУ "загинули 40 українських військовополонених бійців і ще 70 виявилися поранені".

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