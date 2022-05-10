Вибити ворога з України: Кулеба назвав нову мету у війні з РФ

Дмитро Кулеба / Reuters

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив про те, що перемогою у війні буде вважатися виведення окупаційних військ РФ з усієї території України.

Про необхідність повного звільнення всіх територій України він заявив в інтерв'ю The Financial Times.

Глава МЗС України переконаний в тому, що якщо західні союзники швидко поставлять обіцяне важке озброєння, Україна буде здатна повністю витіснити російські війська.

"У перші місяці війни перемога для нас виглядала як відведення російських військ на позиції, які вони займали до 24 лютого, і оплата завданих збитків. Тепер, якщо ми будемо досить сильні на військовому фронті і виграємо битву за Донбас, перемогою для нас у цій війні буде звільнення інших наших територій", — додав Кулеба.

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Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

У ніч на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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