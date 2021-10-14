У Зеленського заговорили про другий транш МВФ: названа сума

МВФ може надати Україні ще один кредит / The Kiev Times

Існує ймовірність, що до кінця поточного року Міжнародний валютний фонд перерахує Україні не один, а два транші.

Це стане можливим за умови домовленостей сторін про продовження нинішньої програми stand-by, заявив радник президента Олега Устенка в ефірі телеканалу Україна 24.

"Ми чекаємо, що транш, який повинен прийти, буде в межах близько 750 млн доларів. Те, що теж обговорюється, - це можливість продовження цієї програми stand-by, в якій ми зараз знаходимося, на півроку... і якщо так, то ми можемо розраховувати на те, що до кінця року Україна зможе отримати ще додатковий транш від МВФ", - сказав Устенко.

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Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна виконала всі зобов'язання перед МВФ і збирається продовжити наявну програму stand-by.

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