У Зеленського заговорили про другий транш МВФ: названа сума

Україна може отримати додатковий транш від МВФ. Це буде можливо, якщо програма stand-by буде продовжена на пів року.
Існує ймовірність, що до кінця поточного року Міжнародний валютний фонд перерахує Україні не один, а два транші.
Це стане можливим за умови домовленостей сторін про продовження нинішньої програми stand-by, заявив радник президента Олега Устенка в ефірі телеканалу Україна 24.
"Ми чекаємо, що транш, який повинен прийти, буде в межах близько 750 млн доларів. Те, що теж обговорюється, - це можливість продовження цієї програми stand-by, в якій ми зараз знаходимося, на півроку... і якщо так, то ми можемо розраховувати на те, що до кінця року Україна зможе отримати ще додатковий транш від МВФ", - сказав Устенко.
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Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна виконала всі зобов'язання перед МВФ і збирається продовжити наявну програму stand-by.
Співпраця України та МВФ
- У середині вересня місія Міжнародного валютного фонду почала свою роботу щодо перегляду програми stand-by в Україні.
- Представники МВФ повинні оцінити незалежність Нацбанку, судової та антикорупційної реформ, проекту держбюджету на 2022 рік.
- Черговий транш, який може отримати Україна, становить понад $750 млн.
- Програма МВФ закінчується в грудні цього року.