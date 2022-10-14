У Зеленського розповіли про просування ЗСУ: окупантів вибили зі 1620 населених пунктів

Кирило Тимошенко розповів про звільнення населених пунктів України / Reuters

В Україні з початку повномасштабної збройної агресії Росії звільнено від окупантів 1 тисяча 620 населених пунктів.

Про це під час брифінгу повідомив у Telegram заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Сьогодні важливе свято - День захисників і захисниць України... Завдяки вам вже звільнено 1 тис. 620 населених пунктів від російських загарбників", - сказав він.

За даними Тимошенко, в Херсонській області було вже деокуповано 75 населених пунктів.

Просування ЗСУ

Раніше спікер Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий раніше зробив заяву, згідно з якою звільнення Лиману Донецької області відкриває українським військовим шлях до Луганщини. Наші війська можуть вигнати окупантів з Кремінної, Рубіжного та Сватового. Після цього з'явиться можливість деокупувати Сєвєродонецьк і Лисичанськ.

В Інституті вивчення війни вважають, що армія України за кілька днів змогла досягти серйозного прогресу в районі Лиману Донецької області. Українські військові змогли прорвати "оборону" російських загарбників. У тому районі знаходилися "елітні" підрозділи окупантів.

Керівник Луганської ОВВА Сергій Гайдай 4 жовтня сказав, що ЗСУ практично підібралися до північно-західного адмінкордону Луганської області.

Тривають удари по ворожих об'єктах. Окупанти атакують на Донеччині, проте українські військові відбиваються.

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