У Зеленського ракети для HIMARS назвали головним "прискорювачем" перемоги України у війні

HIMARS - чудовий "вимикач" російської пихи, підкреслив Михайло Подоляк.
Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк розповів про те, що може прискорити перемогу України в війні з РФ.
Як написав він у сервісі мікроблогів Twitter, Україна, для прискорення своєї перемоги у війні з Росією, повинна отримати від союзників далекобійні ракети до HIMARS.
Представник ОП упевнений в тому, що це також зменшить втрати серед мирного населення і знизить тиск РФ на Європу.
"Проста логіка: чим далі будуть летіти ракети HIMARS (100 + кілометрів), тим швидше закінчиться війна. Менше втрат серед мирного населення, менше економічний тиск на Європу, менше російського міграційного і продовольчого шантажу. HIMARS - чудовий "вимикач" російської пихи...", - додав Подоляк.
HIMARS для ЗСУ
Раніше глава ОП Андрій Єрмак заявив про те, що досягнуто домовленості з союзниками щодо передачі Україні 25-30 одиниць РСЗВ HIMARS і MLRS.
У той же час він підкреслив, що зараз саме логістика доставки ракет для РСЗВ є ключовим питанням.
Нагадаємо, обіцяні чотири установки американської артилерійської ракетної системи M142 HIMARS прибули в Україну 23 червня. Про це повідомляв міністр оборони України Олексій Резніков. Він заявив, що це літо буде для російських окупантів дуже спекотним, а для багатьох з них стане останнім.
Раніше експерт пояснив, при які умови ЗСУ можуть вдарити з HIMARS по Кримському мосту. У таку РСЗВ можна зарядити оперативно-тактичну ракету з дальністю 300 км.саме така ракета потрібна, щоб зруйнувати Кримський міст. Однак в України зараз є тільки боєприпаси, які стріляють з HIMARS на відстань до 80 кілометрів.
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