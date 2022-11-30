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"Втрата Україною 100 тис. військових": в ОП і ЗСУ прокоментували резонансну заяву голови Єврокомісії

30 листопада 2022, 14:28

Водночас у Єврокомісії уже визнали, що у заяві була допущена неточність. Там заявили, нібито в озвучену цифру 100 тисяч входять і загиблі, і поранені військові.

Урсула фон дер Ляйен, Сергей Никифоров
В ОП і ЗСУ прокоментували резонансну заяву голови Єврокомісії про нібито 100 тисяч загиблих українських військових/ УНІАН

В Офісі президента України та Збройних силах відреагували на резонансну заяву голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн про нібито втрату Україною 100 тисяч військових на фронті.

В ОП наголосили, що точні цифри про втрати на фронті може озвучувати лише Головнокомандувач, міністр оборони або Верховний головнокомандувач України. Про це заявив прессекретар президента України Сергій Никифоров, пише Суспільне.

Водночас Никифоров наголосив, що такі дані Україна оприлюднить тоді, коли "буде слушний момент", адже це чутлива інформація.

У Збройних силах України також прокоментували ситуацію. Як зазначив керівник Управління зі зв’язків із громадськістю ЗСУ Богдан Сеник у коментарі УП, кількість втрат Генштаб поки що не може озвучувати. Він пояснив, що це службові дані і вони підпадають під гриф обмеження оприлюднення. Тому в ЗСУ не можуть підтвердити інформацію, яку озвучила Урсула фон дер Ляйєн.

У той же час Сеник зазначив, що ЗСУ підтримуватимуть дії керівника Єврокомісії, які допоможуть притягти окупантів до відповідальності за злочинну війну.

"Водночас, якщо те, що озвучила глава Єврокомісії, дозволить притягнути до відповідальності країну-агресора, ми можемо лише підтримувати дії, які сприятимуть законному покаранню для тих, хто влаштував геноцид українського народу. Потрібно робити все для того, аби на лавці підсудних опинилися всі відповідальні за втрати цивільних і військових громадян України", – наголосив керівник Управління зі зв’язків із громадськістю ЗСУ.

Заява голови Єврокомісії про втрати України у війні з РФ

Нагадаємо, під час виступу в Брюсселі 30 листопада голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, нібито Україна під час війни проти Росії уже втратила 100 тисяч військових і 20 тисяч цивільних.

"Вторгнення Росії в Україну принесло смерть, спустошення і невимовний розвиток. Ми всі пам'ятаємо страхи Бучі. За оцінками, на сьогоднішній день загинули понад 20 тисяч мирних жителів і 100 тисяч українських військових. Росія повинна заплатити за свої жахливі злочини", – зазначила фон дер Ляйєн.

Проте незадовго після виголошення цієї заяви у Єврокомісії заявили про неточність. Директор з політичних комунікацій ЄК Дана Спінант зазначила, що фон дер Ляйєн мала на увазі втрати загалом, а не загиблими. Тобто в цю цифру входять не тільки загиблі військові, а й поранені та травмовані.

Читайте також:

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