"Літаки 4,5 години були у повітрі": Арестович розповів, чому РФ не вдарила по Україні ракетами

Олексій Арестович розповів, чому РФ не обстріляла Україну ракетами 29 листопада / УНІАН

Радник Офісу президента Олексій Арестович розповів, що у вівторок, 29 листопада, Україна готувалася до масштабних ракетних обстрілів. Російські літаки-бомбардувальники кружляли в повітряному просторі понад 4 години.

В Україні вчора очікували новий масований ракетний удар по енергетичній інфраструктурі, проте цього поки не сталося.

"Оголосили тривогу, але швидко скасували. Сьогодні їхні літаки понад 4,5 години були в повітрі. Ми очікували ударів, але їх не було", - сказав Арестович в ефірі Фейгін Live.

За словами радника ОП, піднявши літаки в повітря, окупанти могли проводити тренувальні польоти, виявляти ППО.

"Багато хто задумався, чому це сталося. Могли тренуватися і одночасно виявляти системи ППО, тому що їх дуже не влаштовує, що з 90 ракет збивають 70", — сказав Арестович.

Небезпека нового ракетного удару РФ

З 10 жовтня російські окупанти масовано обстрілюють Україну ракетами, намагаючись знищити нашу енергетичну інфраструктуру, щоб залишити українців без тепла і електрики.

23 листопада Росія випустила по Україні 70 ракет, з яких 51 вдалося збити. Росіяни пошкодили нашу енергетичну інфраструктуру і вбили цивільних жителів у Києві та Вишгороді.

27 листопада президент України Володимир Зеленський попередив, що російські війська готують нову хвилю ударів.

Раніше глава фракції Слуга народу в Раді Давид Арахамія заявив, що російські окупанти планують завдати нового масованого ракетного удару по території України. Він закликав заздалегідь заготовити продукти в сухому вигляді на тривалий період часу.

Військовий експерт Олександр Коваленко зазначав, що на накопичення нового боєкомплекту ракет, здатного подолати українську систему ППО, російським окупантам потрібно приблизно два тижні. Він попередив, що РФ може готувати новий масований ракетний удар по Україні.

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