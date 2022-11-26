УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

"Ці цифри Кремль не лякають": у РФ готуються до втрат серед мобілізованих у 100 тис. осіб - ЗМІ

26 листопада 2022, 09:08

До весни Міноборони РФ планує підготувати 120 тис. строковиків, яких зможуть відправити в Україну, щоб заповнити втрати серед мобілізованих.

Мобілізація в РФ, російські військові
До весни втрати вбитими і пораненими в РФ можуть скласти близько 100 тис. мобілізованих / Telegram, Радіо Свобода

Росія планує взимку стабілізувати фронт в Україні, а навесні відновити активні бойові дії. У зв'язку з цим у Кремлі очікують, що безповоротні втрати мобілізованих складуть близько 100 тис. осіб.

Про це пише російське видання Важные истории з посиланням на два джерела, одне з яких наближене до ФСБ, а друге - до Генштабу ЗС РФ.

Зазначається, що керівництво РФ розуміє, що активізація бойових дій навесні передбачає великі втрати.

"До весни наступного року втрати вбитими і пораненими можуть скласти близько 100 тис. Але це нікого не лякає: їх замінять строковиками", – сказав виданню співрозмовник, близький до ФСБ.

Наближений до російського Генштабу співрозмовник додав, що, згідно з прогнозом Кремля, втрати в Україні складуть близько 100 тис., переважно мобілізованих.

До весни наступного року Міністерство оборони РФ планує підготувати 120 тис. строковиків, яких зможуть відправити в Україну, щоб заповнити втрати серед мобілізованих. Власне, саме тому, за його словами, Путін не скасовує указ про часткову мобілізацію.

Як повідомляв Главред, російські окупанти в Україні щодня втрачають на фронтах убитими і пораненими близько 400-600 солдатів, навіть коли інтенсивність бойових дій знижується. Під час активних боїв ворожі втрати зростають до 1000 на день. Про це повідомив радник Офісу президента Олексій Арестович.

За даними Генштабу ЗСУ, втрати російських окупаційних військ у живій силі в Україні становлять понад 85 тисяч осіб.

Нагадаємо, за даними Telegram-канал Generall SVR, президент Росії Володимир Путін запропонував оголосити повну мобілізацію та воєнний стан на більшій частині території РФ.

Інші новини:

мобілізація новини Росії війна в Україні війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

10:02

Був призером чемпіонату світу: на Донбасі загинув відомий український чемпіон-гирьовик

09:50

Росія задумала ліквідувати Лукашенка і кинути війська Білорусі на війну з Україною - ЗМІВідео

09:41

26 листопада Україна відзначає День пам'яті жертв Голодомору 2022

09:28

Втрати РФ зашкалюють: ЗСУ потріпали окупантів на Луганщині - морги та лікарні переповненіВідео

09:09

Росіяни, скільком дітям ви не дозволили народитися?Погляд

Реклама
09:08

"Ці цифри Кремль не лякають": у РФ готуються до втрат серед мобілізованих у 100 тис. осіб - ЗМІ

08:41

"Повинні замерзнути та згнити": віцеспікер Держдуми відкрито закликав до геноциду українцівВідео

08:26

Експерт розповів, як РФ може відреагувати на визнання її державою-спонсором тероризму

07:44

На Запоріжжі підірвали склади армії РФ: окупантів знищили разом з технікоюВідео

07:34

В Україні немає дефіциту хліба, але популярний продукт може подорожчати: в чому причина і на скільки

07:16

Patriot для ЗСУ: в НАТО назвали умову перекидання систем ППО в УкраїнуВідео

06:49

Потужний вибух у Маріуполі: партизани ліквідували "гауляйтера", ще один - пораненийВідео

06:29

Чим закінчиться Друга холодна війнаПогляд

06:07

Вагнерівці холоднокровно вбили 19 мобілізованих окупантів, бо ті "не хотіли вмирати першими"Відео

06:00

"У РФ небувалий дефіцит танків": експерт розповів, які держави можуть передати росіянам техніку

05:20

"Ми змінили тактику": в Укренерго розповіли, коли енергосистема буде повністю стабілізованаВідео

05:00

Гороскоп на сьогодні 26 листопада: Тельці осідлають спостережливість, а Риби - недовіру

04:55

Фініки мають неймовірні властивості, але можуть і нашкодити: як правильно вибрати сухофрукт

04:37

Що робити, якщо заклало вуха: лайфхаки, які справді працюють

03:40

ЗСУ можуть взяти ворога в "котел" біля Сватового: експерт розповів деталі контрнаступу на ЛуганщиніВідео

Реклама
03:20

Чому не можна виливати воду після варіння сосисок: секрет, який здивує всіхВідео

02:39

Жовті розводи на ванній більше не проблема: як повернути їй початковий колір

01:32

"Як реклама ритуальних послуг": Волочкова постала перед росіянами в новому образіВідео

01:15

"Путін у відчаї": Воллес розніс жалюгідні напади РФ на критичну інфраструктуру України

01:00

Гороскоп на тиждень 28 листопада-4 грудня 2022: Левам - лікування, Терезам - труднощі, Рибам робота

00:51

Прикмети на 26 листопада: які 3 заборони не можна порушувати на Іоанна ЗлатоустаВідео

25 листопада, п'ятниця
23:30

РФ планує нові удари: чи допоможе ППО Patriot на польському кордоніПогляд

22:57

"Ніхто нікому не пробачить": Зеленський публічно дав на горіхи Кличкові

22:56

Знущався над українцями на Київщині: ЗСУ ліквідували замкнені взводи окупантівВідео

22:49

Снігопадів майже не буде: синоптики попередили про "зникнення" зими в УкраїніВідео

22:33

"Це катастрофа" : у Міноборони Британії назвали слабкі місця окупантівВідео

22:19

Путін назвав ЗСУ "гарматним м'ясом" і поширює фейки про "розправи з неугодними"Відео

22:05

"Є два чіткі правила": Генштаб офіційно звернувся до російських окупантів

21:28

Данілов влучно висміяв "героїчну" боротьбу Росії з українськими ГЕС і ТЕЦВідео

21:04

Отруїли цілу роту горілкою: росіяни розстріляли майже 30 ромів - розвідка

20:51

В Криму тривожно: місцевих готують до повітряних і хімічних атак - ГенштабВідео

20:48

Люди перед вживанням додають кілька крапель йоду в воду: навіщо вони так роблять

19:40

Ми будемо в світлі, а вони у темрявіПогляд

19:39

Дивацтва в Білорусі: у Генштабі розповіли про випадкову смерть російського солдатаВідео

19:32

"На Білорусь полетять HIMARS": Фейгін заявив, що Лукашенко панічно боїться війни з УкраїноюВідео

Реклама
19:24

Крим – валіза без ручки: ЗСУ буде легше звільнити півострів, ніж Донбас – Грабський

19:20

Брежнєва потрапила до лікарні

18:59

"Всі ми смертні": Путін шокував своєю заявою навіть матерів загиблих окупантівВідео

18:43

Чому коту не можна обрізати вуса і чим це небезпечно

18:28

Російські "методички" і роздягнений 17-річний хлопець: СБУ спіймала священиків УПЦ МП на гарячомуФотоВідео

18:05

Росія обстріляла всі українські ТЕС та ГЕС: Шмигаль розповів, де ситуація найгіршаВідео

17:58

Окупанти скоро дременуть із України, тому готують провокацію в Бєлгороді - Світан

17:30

Як зробити свічку вдома із солі, зубочисток та олії: все неймовірно простоВідео

16:59

Ситуація може погіршитись до 28 листопада: РФ готується до загострення на кордоні - ГенштабВідео

16:36

Є позитивні новини: Гайдай розповів про те, що діється на фронтіВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Персони
Олег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк Фейгін
Гороскоп
Молодик у жовтніГороскоп на листопадГороскоп на тижденьГороскоп на завтраГороскоп таро на тиждень
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода на листопадПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
Мода та краса
Модні зачіскиМодний манікюрЖіночі стрижкиФарбування волосся
Свята
Вихідні у листопадіКалендар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти