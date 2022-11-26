"Ці цифри Кремль не лякають": у РФ готуються до втрат серед мобілізованих у 100 тис. осіб - ЗМІ

До весни втрати вбитими і пораненими в РФ можуть скласти близько 100 тис. мобілізованих / Telegram, Радіо Свобода

Росія планує взимку стабілізувати фронт в Україні, а навесні відновити активні бойові дії. У зв'язку з цим у Кремлі очікують, що безповоротні втрати мобілізованих складуть близько 100 тис. осіб.

Про це пише російське видання Важные истории з посиланням на два джерела, одне з яких наближене до ФСБ, а друге - до Генштабу ЗС РФ.

Зазначається, що керівництво РФ розуміє, що активізація бойових дій навесні передбачає великі втрати.

"До весни наступного року втрати вбитими і пораненими можуть скласти близько 100 тис. Але це нікого не лякає: їх замінять строковиками", – сказав виданню співрозмовник, близький до ФСБ.

Наближений до російського Генштабу співрозмовник додав, що, згідно з прогнозом Кремля, втрати в Україні складуть близько 100 тис., переважно мобілізованих.

До весни наступного року Міністерство оборони РФ планує підготувати 120 тис. строковиків, яких зможуть відправити в Україну, щоб заповнити втрати серед мобілізованих. Власне, саме тому, за його словами, Путін не скасовує указ про часткову мобілізацію.

Як повідомляв Главред, російські окупанти в Україні щодня втрачають на фронтах убитими і пораненими близько 400-600 солдатів, навіть коли інтенсивність бойових дій знижується. Під час активних боїв ворожі втрати зростають до 1000 на день. Про це повідомив радник Офісу президента Олексій Арестович.

За даними Генштабу ЗСУ, втрати російських окупаційних військ у живій силі в Україні становлять понад 85 тисяч осіб.

Нагадаємо, за даними Telegram-канал Generall SVR, президент Росії Володимир Путін запропонував оголосити повну мобілізацію та воєнний стан на більшій частині території РФ.

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