"Я ніколи б не назвав це число": Арестович озвучив реальні втрати України на війні

Арестович назвав цю цифру після того, як глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн озвучила цифру 100 тисяч.
Радник Офісу президента Олексій Арестович назвав число загиблих українських військових з моменту початку масштабного вторгнення військ Росії в Україну.
За словами Арестовича, число загиблих українських військових становить трохи більше 10 тисяч осіб.
"Це стосується всіх сил оборони. Я ніколи б не назвав це число, тримали б ми його в таємниці, але раз вже помилилася президент Єврокомісії, на це доводиться публічно реагувати. Російські втрати у 8 разів більші", - сказав Арестович.
Арестович назвав цю цифру після того, як глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн озвучила цифру 100 тис.
Заява голови Єврокомісії про втрати України у війні з РФ
Нагадаємо, під час виступу в Брюсселі 30 листопада голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, нібито Україна під час війни проти Росії вже втратила 100 тисяч військових і 20 тисяч цивільних.
"Вторгнення Росії в Україну принесло смерть, спустошення і невимовний розвиток. Ми всі пам'ятаємо страхи Бучі. За оцінками, на сьогоднішній день загинули понад 20 тисяч мирних жителів і 100 тисяч українських військових. Росія повинна заплатити за свої жахливі злочини", – зазначила фон дер Ляєн.
Однак незадовго після проголошення цієї заяви в Єврокомісії заявили про неточність. Директор з політичних комунікацій ЄК Дана Спінант зазначила, що фон дер Ляєн мала на увазі втрати в цілому, а не загиблими. Тобто в цю цифру входять не тільки загиблі військові, а й поранені і травмовані.
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