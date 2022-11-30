"Я ніколи б не назвав це число": Арестович озвучив реальні втрати України на війні

Арестович / 59 ОМПБр Якова Гандзюка, УНІАН

Радник Офісу президента Олексій Арестович назвав число загиблих українських військових з моменту початку масштабного вторгнення військ Росії в Україну.

За словами Арестовича, число загиблих українських військових становить трохи більше 10 тисяч осіб.

"Це стосується всіх сил оборони. Я ніколи б не назвав це число, тримали б ми його в таємниці, але раз вже помилилася президент Єврокомісії, на це доводиться публічно реагувати. Російські втрати у 8 разів більші", - сказав Арестович.

Арестович назвав цю цифру після того, як глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн озвучила цифру 100 тис.

Заява голови Єврокомісії про втрати України у війні з РФ

Нагадаємо, під час виступу в Брюсселі 30 листопада голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, нібито Україна під час війни проти Росії вже втратила 100 тисяч військових і 20 тисяч цивільних.

"Вторгнення Росії в Україну принесло смерть, спустошення і невимовний розвиток. Ми всі пам'ятаємо страхи Бучі. За оцінками, на сьогоднішній день загинули понад 20 тисяч мирних жителів і 100 тисяч українських військових. Росія повинна заплатити за свої жахливі злочини", – зазначила фон дер Ляєн.

Однак незадовго після проголошення цієї заяви в Єврокомісії заявили про неточність. Директор з політичних комунікацій ЄК Дана Спінант зазначила, що фон дер Ляєн мала на увазі втрати в цілому, а не загиблими. Тобто в цю цифру входять не тільки загиблі військові, а й поранені і травмовані.

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