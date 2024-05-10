УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Удари по Росії зброєю Заходу: експерт назвав країни, які можуть зняти табу

Андрій Ганчук
10 травня 2024, 11:34
394
Нанесення ударів по території Росії західними ракетами призведе до зовсім інших результатів, вважає військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.
Storm Shadow, Коваленко
Коваленко оцінив заяви глави МЗС Британії про дозвіл Україні бити своєю зброєю по Росії / Колаж: Главред, фото: twitter.com/apmassaro3, Главред

Західному світу варто було б давно зняти табу на удари України зброєю союзників по території Росії.

Країни Балтії та Східної Європи можуть дозволити українській армії завдавати ударів по російських військових об'єктах на ворожій території. Про це заявив військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко.

"Країнам Заходу крок за кроком слід було б відмовитись від табу, пов'язаного з використанням їхньої зброї по території Російської Федерації. Якщо вони хочуть, щоб війна скоріше закінчилася, то треба зняти заборону. Без вогневого впливу по російській території ми не можемо максимально ефективно протидіяти агресії", - розповів він в інтерв'ю Главреду.

За словами експерта, удари ракетами замість дронів даватимуть зовсім інші результати.

"У РФ є велика кількість об'єктів, які треба знищити, щоб знизити можливості Росії в війні проти України. Ворожі об'єкти можна руйнувати і дронами, але набагато ефективніше буде застосування якогось снаряду з бойовою частиною вагою 400-500 кілограмів. Використання ракети на півтонни матиме значно більший ефект, ніж застосування дрону з 30-40 кг бойової частини", - пояснив оглядач.

Також він додав, що країни Балтії та Східної Європи можуть дозволити застосовувати свою зброю по Росії.

"Так, я думаю, що свою зброю по території Російської Федерації дозволять застосовувати саме країни Східної Європи та Балтії. Втім, ці держави не є основними виробниками зброї, яка здатна вражати російських окупантів на відстані від 50 до 300 і більше кілометрів", - наголосив Олександр Коваленко.

Дивіться відео, в якому Коваленко розповів про основний напрямок наступу РФ навесні-влітку:

Хто такий Олександр Коваленко

Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Удари по Росії - головні новини за темою:

Україна може бити західною зброєю по РФ, говорила міністр закордонних справ Латвії Байба Браже.

За її словами, деякі країни вже зняли своє табу. Вона нагадала, що українська армія має право завдавати ударів по Росії в рамках міжнародного права.

Київ має право бити британською зброєю по цілях у Росії, сказав міністр закордонних справ Британії Девід Кемерон.

Лондон не проти таких дій з боку ЗСУ.

У Росії пригрозили вдарити по військових об'єктах Британії: у МЗС заявили, що російські окупанти можуть завдати ударів по британських об'єктах в Україні та за її межами. Так Москва відповіла на риторику Кемерона.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Великобританії Олександр Коваленко війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Війська РФ намагаються закріплюватися в 6 населених пунктах на Харківщині - DeepState

Війська РФ намагаються закріплюватися в 6 населених пунктах на Харківщині - DeepState

13:46 Україна
На Харківщині була спроба прориву оборони ЗСУ: масово евакуюють людей

На Харківщині була спроба прориву оборони ЗСУ: масово евакуюють людей

13:32 Україна
"Може статися непомітно": у Фінляндії назвали головний шлях до миру в Україні

"Може статися непомітно": у Фінляндії назвали головний шлях до миру в Україні

12:59 Україна
Всі головні новини

Популярне

Насилу пересувається: нові кадри з Чарльзом III стривожили Мережу 33507

Насилу пересувається: нові кадри з Чарльзом III стривожили Мережу

Я ж не Соловій : Цибульська розповіла про неприємне знайомство з Жаданом 22876

"Я ж не Соловій": Цибульська розповіла про неприємне знайомство з Жаданом

Путіну не віддали честь і загублений черевик: провали Параду Перемоги в Москві 14807

Путіну не віддали честь і загублений черевик: провали "Параду Перемоги" в Москві

За кілька тижнів ворог буде в Дніпрі і Харкові - полковник про жахливий сценарій 13530

За кілька тижнів ворог буде в Дніпрі і Харкові - полковник про жахливий сценарій

Останні новини

14:04

Скалка випаде сама без голки і болю: бабуся поділилась перевіреним методом

13:46

Війська РФ намагаються закріплюватися в 6 населених пунктах на Харківщині - DeepState

13:41

Показав приклад: Монатік попався ТЦК і поліції - деталі

13:32

На Харківщині була спроба прориву оборони ЗСУ: масово евакуюють людей

13:08

Врятувала себе і колег: як Софія Ротару прорвала кордон у Чечні - деталі

РФ і Білорусь можуть напасти на Сувалкський коридор, НАТО відреагує лише через 10 днів – ЖироховРФ і Білорусь можуть напасти на Сувалкський коридор, НАТО відреагує лише через 10 днів – Жирохов
13:02

Пара вночі почула дивні звуки з духовки: те, що було всередині вразило всіх

12:59

"Може статися непомітно": у Фінляндії назвали головний шлях до миру в Україні

12:28

Що відбувається на кордоні та чи є загроза Харкову: Синєгубов зробив заяву

12:24

Як правильно – "згодна" чи "згідна": чому українці часто плутають ці словаВідео

Реклама
12:19

Драма: чому король Чарльз не зустрічатиметься з Гаррі

12:15

Бойкот почався: Наташу Корольову жорстко попустили в Кремлі - причина скандалу

12:08

Кримінальний авторитет із Броварів кинувся на копів зі зброєю: його затрималиВідео

12:01

"Це недобра новина - німецька міністерка про звільнення Кубракова"

11:51

У РФ була Наташею, виступала в окупованому Криму: що відомо про представницю Ізраїлю на Євробаченні 2024

11:50

Росія стягує техніку та накопичує війська під кордоном: що відбувається під Харківщиною

11:34

Удари по Росії зброєю Заходу: експерт назвав країни, які можуть зняти табуВідео

10:58

ЗСУ "повинні відбитися": ворожі ДРГ намагаються прорватися на Харківщині

10:55

Церковне свято 11 травня: що категорично заборонено робити у Світлу суботу

10:42

Китайський гороскоп на завтра 11 травня: Бикам - грандіозний скандал, Мавпам - образа

10:40

Їх жорстко щимлять: продюсер розкрив справжнє ставлення Кіркорова до нападу РФ на УкраїнуВідео

Реклама
10:30

Точно не викидати: 2 найкращі варіанти, що робити з черствими пасками після ВеликодняВідео

10:18

"Ми повинні діяти": у Британії рішуче звернулися до Європи

10:11

"Нереально": експерт оцінив шанси на участь військ НАТО у війні в Україні

10:09

Джастін Бібер уперше стане батькомВідео

09:43

Євробачення 2024: під яким номером виступить Україна у фіналі конкурсу

09:24

Гороскоп на завтра 11 травня: Левам - безнадійність, Водоліям - інтригуюче повідомлення

09:14

Як правильно посадити насіння огірка: найважливіші правила і застереженняВідео

09:11

"Підвищений ризик насильства": у Bloomberg розкрили диверсії Кремля в ЄС

08:59

ЧФ РФ втратив кораблі на $500 млн: у ГУР розповіли про застосування дрона Magura V5

08:22

"Будують бункери та зміцнюють кордон": Польща готується до війни з Росією та Білоруссю

08:10

Результати перехоплення російських ракет у ніч із 7 на 8 травня: примітний нюансПогляд

07:55

Темпи наземних атак збільшилися на 200%: в ISW розкрили план окупантів

06:49

У Харкові прогриміли вибухи: у будинках - пожежі, є постраждалийФото

06:10

Кілька важливих неприємних фактів для УкраїниПогляд

04:00

"Дівчата, я скучив": стало відомо про плани Олега Винника повернутися в Україну

03:34

Підійдуть розсіл, оцет і не тільки: як зберегти сир свіжим на 6 тижнів довше

03:00

"Вона з повною відсутністю розуму": колишній продюсер втікачки Лорак розговорився

02:40

Заручену зірку "50 відтінків сірого" застукали за поцілунками з іншим чоловіком

02:15

Загородній назвав пріоритетні цілі для ударів України по РФ

00:42

Путіністка Альона Апіна здивувала жахливим виглядом після пластики

Реклама
00:40

На хитрій оптичній ілюзії сховався звір: знайдіть ведмедя за 5 секунд

00:18

Євробачення 2024: відомі всі фіналісти конкурсуВідео

00:15

"Скоро має бути м'ясний двіж": відомий військовий - про наступ на Харків

09 травня, четвер
23:32

Італійка підірвала другий півфінал Євробачення 2024Відео

22:52

Фаворит Євробачення-2024 приголомшив своїм виступом у прямому ефірі - запалив сцену

22:46

Росія не зважиться на війну з НАТО: Коваленко пояснив причинуВідео

22:41

На кордоні стоїть 50 тис. окупантів, вони підуть на Харків у середині травня - The Economist

22:33

Складна математична загадка: потрібно знайти пропущену цифру за 15 секунд

22:29

Україна отримає додаткові пакети допомоги від США: в Держдепі назвали терміни

22:15

Євробачення-2024 другий півфінал: де дивитися і хто виступить - онлайн-трансляція

^
Пасха 2024
Великдень 2024 в Україні: дати для православних і католиківЧому Україна перейшла на новий календар, але Пасха - у травні: як визначається датаВеликдень 2024: що можна і не можна класти у кошик до церквиЯке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рікЩо має бути на столі на Великдень: список страв і традиції
Новини України
Новини КиєваТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізація
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп Таро
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Лайфхаки
Сад та городУсе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Цікаве
Українська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою Луценко
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти