Удари по Росії зброєю Заходу: експерт назвав країни, які можуть зняти табу

Нанесення ударів по території Росії західними ракетами призведе до зовсім інших результатів, вважає військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

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Коваленко оцінив заяви глави МЗС Британії про дозвіл Україні бити своєю зброєю по Росії / Колаж: Главред, фото: twitter.com/apmassaro3, Главред

Західному світу варто було б давно зняти табу на удари України зброєю союзників по території Росії.

Країни Балтії та Східної Європи можуть дозволити українській армії завдавати ударів по російських військових об'єктах на ворожій території. Про це заявив військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко.

"Країнам Заходу крок за кроком слід було б відмовитись від табу, пов'язаного з використанням їхньої зброї по території Російської Федерації. Якщо вони хочуть, щоб війна скоріше закінчилася, то треба зняти заборону. Без вогневого впливу по російській території ми не можемо максимально ефективно протидіяти агресії", - розповів він в інтерв'ю Главреду.

За словами експерта, удари ракетами замість дронів даватимуть зовсім інші результати.

"У РФ є велика кількість об'єктів, які треба знищити, щоб знизити можливості Росії в війні проти України. Ворожі об'єкти можна руйнувати і дронами, але набагато ефективніше буде застосування якогось снаряду з бойовою частиною вагою 400-500 кілограмів. Використання ракети на півтонни матиме значно більший ефект, ніж застосування дрону з 30-40 кг бойової частини", - пояснив оглядач.

Також він додав, що країни Балтії та Східної Європи можуть дозволити застосовувати свою зброю по Росії.

"Так, я думаю, що свою зброю по території Російської Федерації дозволять застосовувати саме країни Східної Європи та Балтії. Втім, ці держави не є основними виробниками зброї, яка здатна вражати російських окупантів на відстані від 50 до 300 і більше кілометрів", - наголосив Олександр Коваленко.

Дивіться відео, в якому Коваленко розповів про основний напрямок наступу РФ навесні-влітку:

Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

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