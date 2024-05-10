УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

"Ми повинні діяти": у Британії рішуче звернулися до Європи

Андрій Ганчук
10 травня 2024, 10:18
303
Союзники в Європі не хочуть вкладати гроші в оборону навіть у ситуації, коли на континенті йде війна, сказав міністр закордонних справ Британії Девід Кемерон.
Кемерон, Україна, НАТО
Країнам НАТО потрібно посилити витрати на оборону на тлі війни Росії з Україною - Кемерон / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Європейські країни не хочуть інвестувати більше коштів в оборону навіть у ситуації, коли триває війна агресора Росії проти України. Ситуація для західного світу супроводжується ризиками, тому в рамках НАТО потрібно збільшувати витрати на посилення обороноздатності. Про це заявив британський міністр закордонних справ Девід Кемерон.

У матеріалі Politico йдеться про те, що дипломат закликав уряди країн НАТО збільшити витрати на оборону через зростаючий рівень загроз.

"(Країни Європи, - ред.) не бажають інвестувати (в оборону. - ред.) навіть тоді, коли на нашому континенті йде війна", - сказав Кемерон.

відео дня

Дипломат закликав союзників щодо Північноатлантичного альянсу вкладати в оборону 2,5% ВВП. Лондон обіцяв досягти показника до 2030 року.

"Цей світ небезпечніший, нестабільніший, конфронтаційніший, ніж більшість із нас коли-небудь знали. Ми повинні визнати цей факт і діяти відповідно - не за рік чи два, не за декілька місяців, а вже зараз", - наголосив Девід Кемерон.

Що відомо про НАТО?

НАТО, Північноатлантичний альянс - міжнародна міжурядова організація, військово-політичний союз 31 держави Північної Америки і Європи, які прагнуть досягти мети Північноатлантичного договору, підписаного у Вашингтоні 4 квітня 1949.

Відповідно до статутних документів Альянсу головна роль НАТО полягає у забезпеченні свободи та безпеки країн-членів із використанням політичних і військових засобів, пише Вікіпедія.

7 березня 2024 року НАТО офіційно прийняло Швецію, тож тепер Північноатлантичний альянс має союз із 32 державами.

Війна Росії проти України і НАТО - головні новини:

Франція може відправити свої війська до України, якщо окупанти Росії прорвуть лінію фронту, а Київ надішле Парижу запит, сказав президент Еммануель Макрон. Він нагадав, що Франція вже відправляла свої військові сили до Африки для протидії тероризму.

НАТО може військами втрутитися у війну в Україні, написали в італійському виданні Repubblica. За даними журналістів, розглядають два сценарії: прорив лінії оборони ЗСУ на північному заході країни і військові провокації проти Польщі, країн Балтії, або ж напад на Молдову.

НАТО не планує розгортати війська в Україні, сказав генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг. За його словами, Київ про це не просив. Ситуація на фронті дуже складна, оскільки союзники не виконали своїх обіцянок.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

НАТО Европа новини Великобританії війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Росія стягує техніку та накопичує війська під кордоном: що відбувається під Харківщиною

Росія стягує техніку та накопичує війська під кордоном: що відбувається під Харківщиною

11:50 Україна
Удари по Росії зброєю Заходу: експерт назвав країни, які можуть зняти табу

Удари по Росії зброєю Заходу: експерт назвав країни, які можуть зняти табу

11:34 Україна
ЗСУ "повинні відбитися": ворожі ДРГ намагаються прорватися на Харківщині

ЗСУ "повинні відбитися": ворожі ДРГ намагаються прорватися на Харківщині

10:58 Україна
Всі головні новини

Популярне

Насилу пересувається: нові кадри з Чарльзом III стривожили Мережу 27845

Насилу пересувається: нові кадри з Чарльзом III стривожили Мережу

Слимаки оминатимуть город десятою дорогою: які харчові відходи треба розкласти на грядках 20845

Слимаки оминатимуть город десятою дорогою: які харчові відходи треба розкласти на грядках

Я ж не Соловій : Цибульська розповіла про неприємне знайомство з Жаданом 18584

"Я ж не Соловій": Цибульська розповіла про неприємне знайомство з Жаданом

Вдарять заморозки: синоптик сказала, у яких областях похолодає 17375

Вдарять заморозки: синоптик сказала, у яких областях похолодає

Останні новини

12:08

Кримінальний авторитет із Броварів кинувся на копів зі зброєю: його затримали

12:01

"Це недобра новина - німецька міністерка про звільнення Кубракова"

11:51

У РФ була Наташею, виступала в окупованому Криму: що відомо про представницю Ізраїлю на Євробаченні 2024

11:50

Росія стягує техніку та накопичує війська під кордоном: що відбувається під Харківщиною

11:34

Удари по Росії зброєю Заходу: експерт назвав країни, які можуть зняти табуВідео

РФ і Білорусь можуть напасти на Сувалкський коридор, НАТО відреагує лише через 10 днів – ЖироховРФ і Білорусь можуть напасти на Сувалкський коридор, НАТО відреагує лише через 10 днів – Жирохов
10:58

ЗСУ "повинні відбитися": ворожі ДРГ намагаються прорватися на Харківщині

10:55

Церковне свято 11 травня: що категорично заборонено робити у Світлу суботу

10:42

Китайський гороскоп на завтра 11 травня: Бикам - грандіозний скандал, Мавпам - образа

10:40

Їх жорстко щимлять: продюсер розкрив справжнє ставлення Кіркорова до нападу РФ на УкраїнуВідео

Реклама
10:30

Точно не викидати: 2 найкращі варіанти, що робити з черствими пасками після ВеликодняВідео

10:18

"Ми повинні діяти": у Британії рішуче звернулися до Європи

10:11

"Нереально": експерт оцінив шанси на участь військ НАТО у війні в Україні

10:09

Джастін Бібер уперше стане батькомВідео

09:43

Євробачення 2024: під яким номером виступить Україна у фіналі конкурсу

09:24

Гороскоп на завтра 11 травня: Левам - безнадійність, Водоліям - інтригуюче повідомлення

09:14

Як правильно посадити насіння огірка: найважливіші правила і застереженняВідео

09:11

"Підвищений ризик насильства": у Bloomberg розкрили диверсії Кремля в ЄС

08:59

ЧФ РФ втратив кораблі на $500 млн: у ГУР розповіли про застосування дрона Magura V5

08:22

"Будують бункери та зміцнюють кордон": Польща готується до війни з Росією та Білоруссю

08:10

Результати перехоплення російських ракет у ніч із 7 на 8 травня: примітний нюансПогляд

Реклама
07:55

Темпи наземних атак збільшилися на 200%: в ISW розкрили план окупантів

06:49

У Харкові прогриміли вибухи: у будинках - пожежі, є постраждалийФото

06:10

Кілька важливих неприємних фактів для УкраїниПогляд

04:00

"Дівчата, я скучив": стало відомо про плани Олега Винника повернутися в Україну

03:34

Підійдуть розсіл, оцет і не тільки: як зберегти сир свіжим на 6 тижнів довше

03:00

"Вона з повною відсутністю розуму": колишній продюсер втікачки Лорак розговорився

02:40

Заручену зірку "50 відтінків сірого" застукали за поцілунками з іншим чоловіком

02:15

Загородній назвав пріоритетні цілі для ударів України по РФ

00:42

Путіністка Альона Апіна здивувала жахливим виглядом після пластики

00:40

На хитрій оптичній ілюзії сховався звір: знайдіть ведмедя за 5 секунд

00:18

Євробачення 2024: відомі всі фіналісти конкурсуВідео

00:15

"Скоро має бути м'ясний двіж": відомий військовий - про наступ на Харків

09 травня, четвер
23:32

Італійка підірвала другий півфінал Євробачення 2024Відео

22:52

Фаворит Євробачення-2024 приголомшив своїм виступом у прямому ефірі - запалив сцену

22:46

Росія не зважиться на війну з НАТО: Коваленко пояснив причинуВідео

22:41

На кордоні стоїть 50 тис. окупантів, вони підуть на Харків у середині травня - The Economist

22:33

Складна математична загадка: потрібно знайти пропущену цифру за 15 секунд

22:29

Україна отримає додаткові пакети допомоги від США: в Держдепі назвали терміни

22:15

Євробачення-2024 другий півфінал: де дивитися і хто виступить - онлайн-трансляція

22:03

"Підсіла" на препарати: фанати запідозрили, що у путіністки Валерії анорексія

Реклама
21:56

Україна отримає додаткові установки HIMARS: в Німеччині назвали точну кількість

21:23

Ухилянтів можуть жорстко карати блокуванням рахунків: у Раді назвали умову

21:21

За кілька тижнів ворог буде в Дніпрі і Харкові - полковник про жахливий сценарій

21:13

Хід війни може кардинально змінитись: у Зеленського назвали єдиний шлях

21:10

Пухлина: мати Кім Кардаш'ян поділилася тривожними новинами

20:23

Огірки будуть рости вдвічі швидше: чим підгодувати овочі для неймовірного врожаюВідео

20:09

Упс, вона зробила це знову: Брітні Спірс "перевернула світ" незвичайним талантомВідео

20:09

Як Путін підмінив культ Другої світової культом війни в УкраїніПогляд

19:46

Несподівана правда прорвалася на росТВВідеоблоги

19:37

Україну заливатимуть дощі: синоптики назвали регіони, де буде найгірша погода

^
Пасха 2024
Великдень 2024 в Україні: дати для православних і католиківЯке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рікЩо має бути на столі на Великдень: список страв і традиціїЧому Україна перейшла на новий календар, але Пасха - у травні: як визначається датаВеликдень 2024: що можна і не можна класти у кошик до церкви
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Війна з Росією
Бавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУ
Лайфхаки
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про сало
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти