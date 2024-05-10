"Ми повинні діяти": у Британії рішуче звернулися до Європи

Європейські країни не хочуть інвестувати більше коштів в оборону навіть у ситуації, коли триває війна агресора Росії проти України. Ситуація для західного світу супроводжується ризиками, тому в рамках НАТО потрібно збільшувати витрати на посилення обороноздатності. Про це заявив британський міністр закордонних справ Девід Кемерон.
У матеріалі Politico йдеться про те, що дипломат закликав уряди країн НАТО збільшити витрати на оборону через зростаючий рівень загроз.
"(Країни Європи, - ред.) не бажають інвестувати (в оборону. - ред.) навіть тоді, коли на нашому континенті йде війна", - сказав Кемерон.
Дипломат закликав союзників щодо Північноатлантичного альянсу вкладати в оборону 2,5% ВВП. Лондон обіцяв досягти показника до 2030 року.
"Цей світ небезпечніший, нестабільніший, конфронтаційніший, ніж більшість із нас коли-небудь знали. Ми повинні визнати цей факт і діяти відповідно - не за рік чи два, не за декілька місяців, а вже зараз", - наголосив Девід Кемерон.
Що відомо про НАТО?
НАТО, Північноатлантичний альянс - міжнародна міжурядова організація, військово-політичний союз 31 держави Північної Америки і Європи, які прагнуть досягти мети Північноатлантичного договору, підписаного у Вашингтоні 4 квітня 1949.
Відповідно до статутних документів Альянсу головна роль НАТО полягає у забезпеченні свободи та безпеки країн-членів із використанням політичних і військових засобів, пише Вікіпедія.
7 березня 2024 року НАТО офіційно прийняло Швецію, тож тепер Північноатлантичний альянс має союз із 32 державами.
Війна Росії проти України і НАТО - головні новини:
Франція може відправити свої війська до України, якщо окупанти Росії прорвуть лінію фронту, а Київ надішле Парижу запит, сказав президент Еммануель Макрон. Він нагадав, що Франція вже відправляла свої військові сили до Африки для протидії тероризму.
НАТО може військами втрутитися у війну в Україні, написали в італійському виданні Repubblica. За даними журналістів, розглядають два сценарії: прорив лінії оборони ЗСУ на північному заході країни і військові провокації проти Польщі, країн Балтії, або ж напад на Молдову.
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