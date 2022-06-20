Атака на Харків і захоплення Слов'янська: Зеленський розкрив новий напрямок удару РФ

Володимир Зеленський / president.gov.ua

Російська окупаційна армія збирає сили для атаки на Харків і захоплення Слов'янська Донецької області.

Про це президент Володимир Зеленський заявив під час виступу на відкритті Форуму глобальної політики Інституту міжнародних політичних студій.

"Зараз армія Росії намагається зібрати сили, щоб знову атакувати Харків. Ми його деокупували, цей регіон. А вони хочуть знову, і ми це бачимо. А там - півтора мільйона жителів. Постійно бомбардують Миколаїв - а там майже півмільйона жителів. Хочуть захопити і повністю зруйнувати Слов'янськ - там до війни було сто тисяч жителів", - зазначив Зеленський.

Президент підкреслив, що Україна зробить все можливе, щоб зупинити окупантів і захистити людей.

"Але щоб зробити це швидше, нам потрібна підтримка, сучасна зброя. Така зброя, яка має більший потенціал, ніж у російської армії. Ось чому я витрачаю стільки емоцій, стільки часу і стільки зусиль, щоб переконати всіх наших партнерів передати нам потужну зброю. Це питання життів", - підкреслив він.

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Війна Росії проти України

Нагадаємо, вранці 24 лютого 2022 року Росія почала повномасштабну війну проти України.

Президент РФ Володимир Путін заявив про те, що російська армія почала на території України т.зв. "спеціальну військову операцію".

При цьому агресор почав наносити ракетні удари по багатьох районах України. В результаті є численні жертви, а також великі руйнування як житлового фонду, так і промислових підприємств.

Спочатку РФ вторглася на територію України відразу з декількох напрямків, у тому числі з території Білорусі.

Бої проходили на підступах до Києва, Харкова, Чернігова та Сум.

Однак завдяки героїчним зусиллям Збройних сил України, територіальної оборони та простих українців, які допомагають захищати свою землю, на багатьох напрямках ворога вдалося зупинити і навіть відкинути на значну відстань.

Після втечі окупантів у багатьох районах України почали знаходити братські могили мирних жителів, закатованих і вбитих окупантами. Люди були беззбройні і не чинили опору, у багатьох з них були зв'язані руки.

Невмотивована варварська агресія РФ проти України, а також масове вбивство російськими окупантами мирних жителів стали причиною створення потужного антиросійського міжнародного фронту. Союзники вже надали Україні зброю для захисту від РФ (у тому числі важке озброєння), а також виділяють Києву необхідну фінансову допомогу.

При цьому в США був прийнятий законодавцями і підписаний президентом Джо Байденом закон про ленд-ліз, що відкриває практично необмежені ресурси для військового зміцнення ЗСУ в боротьбі з російськими окупантами.

Переговорний процес між Україною і РФ, що проходив у Білорусі та Туреччині, перейшов у режим онлайн. При цьому в Україні вже заявили, що крапкою у війні має стати повне звільнення всіх захоплених РФ територій.

За даними Міноборони України втрати російських окупантів перевищують 33 тисячі. ЗСУ знищили близько 4 тисяч танків і бронемашин і понад 350 літаків і вертольотів РФ. Справжньою сенсацією стало знищення українськими ракетами Нептун флагмана ЧФ Росії крейсера Москва. У свою чергу Москва заявляє, що "спецоперація" в Україні нібито йде за планом.

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