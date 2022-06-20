УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Атака на Харків і захоплення Слов'янська: Зеленський розкрив новий напрямок удару РФ

20 червня 2022, 18:57

Україна зробить все можливе, щоб зупинити окупантів і захистити людей, підкреслив президент.

Зеленський
Володимир Зеленський / president.gov.ua

Російська окупаційна армія збирає сили для атаки на Харків і захоплення Слов'янська Донецької області.

Про це президент Володимир Зеленський заявив під час виступу на відкритті Форуму глобальної політики Інституту міжнародних політичних студій.

"Зараз армія Росії намагається зібрати сили, щоб знову атакувати Харків. Ми його деокупували, цей регіон. А вони хочуть знову, і ми це бачимо. А там - півтора мільйона жителів. Постійно бомбардують Миколаїв - а там майже півмільйона жителів. Хочуть захопити і повністю зруйнувати Слов'янськ - там до війни було сто тисяч жителів", - зазначив Зеленський.

Президент підкреслив, що Україна зробить все можливе, щоб зупинити окупантів і захистити людей.

"Але щоб зробити це швидше, нам потрібна підтримка, сучасна зброя. Така зброя, яка має більший потенціал, ніж у російської армії. Ось чому я витрачаю стільки емоцій, стільки часу і стільки зусиль, щоб переконати всіх наших партнерів передати нам потужну зброю. Це питання життів", - підкреслив він.

читайте такожЗеленський побував на фронті і відвідав Лисичанськ: у слузі народу показали фото

Війна Росії проти України

Нагадаємо, вранці 24 лютого 2022 року Росія почала повномасштабну війну проти України.

Президент РФ Володимир Путін заявив про те, що російська армія почала на території України т.зв. "спеціальну військову операцію".

При цьому агресор почав наносити ракетні удари по багатьох районах України. В результаті є численні жертви, а також великі руйнування як житлового фонду, так і промислових підприємств.

Спочатку РФ вторглася на територію України відразу з декількох напрямків, у тому числі з території Білорусі.

Бої проходили на підступах до Києва, Харкова, Чернігова та Сум.

Однак завдяки героїчним зусиллям Збройних сил України, територіальної оборони та простих українців, які допомагають захищати свою землю, на багатьох напрямках ворога вдалося зупинити і навіть відкинути на значну відстань.

Після втечі окупантів у багатьох районах України почали знаходити братські могили мирних жителів, закатованих і вбитих окупантами. Люди були беззбройні і не чинили опору, у багатьох з них були зв'язані руки.

Невмотивована варварська агресія РФ проти України, а також масове вбивство російськими окупантами мирних жителів стали причиною створення потужного антиросійського міжнародного фронту. Союзники вже надали Україні зброю для захисту від РФ (у тому числі важке озброєння), а також виділяють Києву необхідну фінансову допомогу.

При цьому в США був прийнятий законодавцями і підписаний президентом Джо Байденом закон про ленд-ліз, що відкриває практично необмежені ресурси для військового зміцнення ЗСУ в боротьбі з російськими окупантами.

Переговорний процес між Україною і РФ, що проходив у Білорусі та Туреччині, перейшов у режим онлайн. При цьому в Україні вже заявили, що крапкою у війні має стати повне звільнення всіх захоплених РФ територій.

За даними Міноборони України втрати російських окупантів перевищують 33 тисячі. ЗСУ знищили близько 4 тисяч танків і бронемашин і понад 350 літаків і вертольотів РФ. Справжньою сенсацією стало знищення українськими ракетами Нептун флагмана ЧФ Росії крейсера Москва. У свою чергу Москва заявляє, що "спецоперація" в Україні нібито йде за планом.

Читайте ще:

Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

19:23

У МВС назвали три причини, чому не потрібно панікувати через можливе вторгнення Білорусі

19:15

"Душевна хвороба": Гребенщиков гнівно висловився щодо приналежності Криму і ДонбасуВідео

19:12

Напала на Україну, а тепер погрожує Литві: Кулеба розніс Росію через блокаду КалінінградаВідео

19:06

Євген Кошовий не стримав сліз: дружина коміка показала відео з його старшою донькоюВідео

18:57

Атака на Харків і захоплення Слов'янська: Зеленський розкрив новий напрямок удару РФВідео

Реклама
18:52

"Покажу, звідки на Україну готували напад": Арестович спародіював Лукашенка і оцінив загрозу атаки БілорусіВідео

18:45

Потужний ракетний удар по півдню України: окупанти випустили 14 ракет за три годиниФото

18:45

Сотні африканських родин вже відчули на собі війну в Україні - Зеленський

18:42

Масове дезертирство на Харківщині: сотні окупантів РФ втекли з позиційВідео

18:18

Українці дають бій окупації Росії: плани Путіна щодо "референдумів" та анексії терплять крахВідео

18:15

Рогата месниця: під Запоріжжям коза підірвала розтяжки і поранила групу окупантів

18:06

Ризик втрачених можливостей, або Що може отримати Україна у разі входу до складу ЄСПогляд

17:56

Зеленський побував на фронті та відвідав Лисичанськ: у Слузі народу показали фотоВідео

17:54

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 21 червня: Терезам - інтрижка, Скорпіонам - нагорода, Козерогам - пліткиВідео

17:46

Спадкоємець Путіна з Кабаєвою не отримає швейцарського паспорта - ЗМІВідео

17:41

Найсмачніший джем на зиму з 2 інгредієнтів: дуже простий і швидкий рецепт

17:36

Юрій Горбунов показав рідкісне фото синів від Каті Осадчої

17:28

Загроза нападу з Білорусі та Придністров'я: у Міноборони дали оцінку сценаріямВідео

17:17

"Грім і полум'я": на Харківщині ЗСУ знищили командний пункт спецзагону РФВідео

16:54

"Кінець буде сумний": в РФ пригрозили Україні ударами у відповідь на обстріл "вишок Бойка"Відео

Реклама
16:52

Важке дитинство: психолог пояснила, чому Басков, Тарзан і Газманов підтримали війну в УкраїніВідео

16:34

У Німеччині вперше конфіскували майно російського депутата: подробиціВідео

16:31

Ракетний удар РФ по Дніпропетровщині: стало відомо про нові жертвиВідео

16:28

"Пропозиція була в ліжку": переможниця "Холостяка" виходить заміжВідео

16:21

Армія України майже дійшла до кордону з РФ, тому окупанти посилили обстріли Харкова – МіноборониВідео

16:17

Крах євразійського карткового будиночка: від Росії побігли всі, навіть традиційні союзникиПогляд

16:10

Під Луцьком військовий підірвався на гранаті, яка випала з кишені

16:06

Батько загинув під Дебальцевим, син - під Сєвєродонецьком: героїчна історія родини Завірюхіних

15:59

В окупованому Донецьку прогриміли вибухи: горить склад боєприпасівФотоВідео

15:58

Дочка Фреймут показала бойфренда і напівголі груди

15:39

Помер легендарний радянський актор з Прибалтики

15:38

ЗСУ ліквідували двох майорів російських окупаційних військВідео

15:35

Білоруські військові намагалися зробити підкоп під високим парканом на кордоні з ПольщеюВідео

15:32

Буряти і чеченці влаштували перестрілку на Запоріжжі: є загиблі та пораненіВідео

15:29

"Особливий подарунок долі": Вакарчук вперше опублікував фото з сином

15:26

Жодного Мінська-3 – Зеленський Путіна переконувати ні в чому не буде: Єрмак поставив умови Росії

15:01

"Пропонували шалені гроші": Данилко розповів, як його провокували російські пропагандисти

14:49

"Не дадуть зброї – воюватимемо лопатами": Кулеба заявив, що Україна не піде на поступки РФВідео

14:47

Захистить жінок: Рада ратифікувала важливу Стамбульську конвенціюВідео

14:43

Були місяць в окупації: на Київщині посивілі діти досі просять домашнього хлібаВідео

Реклама
14:27

Ворогу не вдається прорватися: армія України контрнаступає на війська РФ у Запорізькій областіВідео

14:24

Прикмети на 21 червня: що не можна робити в день літнього сонцестояння і як не потрапити в бідуВідео

14:23

Захід хоче зварити Путіна повільно: як і коли закінчиться війна в УкраїніПогляд

14:14

Згоріли всі речі: Сашко Положинський розповів, як потрапив під обстріл на фронті

14:07

Другий за день ракетний удар по Одесі: у місті пролунали потужні вибухи

13:58

У Рубіжному окупанти втратили 70% роти: понад три тижні намагались захопити одну вулицю:Відео

13:45

ЗСУ вдарили ракетами по "вишках Бойка" у Чорному моріВідео

13:39

У ЄС є все необхідне, щоб швидко закінчити війну в Україні - МЗС Литви

13:31

В Україні офіційно заборонили ОПЗЖ: майно партії кума Путіна передали державіВідео

13:21

Воїни ЗСУ ліквідували під Ізюмом танкістів з Кантемирівської дивізіїФотоВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти