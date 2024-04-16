У військ "Південь" зʼявився новий командувач: що про нього відомо

До звання бригадного генерала Шаповалов пройшов усі сходинки військової кар’єри.

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Шаповалов командуватиме південними військами / Колаж Главреда. Фото: ОК Південь

Бригадний генерал Геннадій Шаповалов став командувачем військ оперативного командування "Південь". У вівторок, 16 квітня, командувач Сухопутних сил Олександр Павлюк представив його особовому складу.

Шаповалов пройшов усі сходинки військової карʼєри - від командира танкового взводу до командира окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. У березні 2022 року він отримав звання бригадного генерала.

Геннадій Шаповалов - що відомо про нового командувача ОК "Південь"

Геннадій Шаповалов народився у 1978 році у Кіровоградській області. У 2000 році з відзнакою закінчив Інститут танкових військ при Харківському державному політехнічному університеті, а в 2012, так само - з відзнакою - Командно-штабний інститут застосування військ (сил) Національного університету оборони України.

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За плечима бойового офіцера Національний університет "Острозька академія" за спеціальністю "Міжнародні відносини, громадські комунікації та регіональні студії".

Також він закінчив Військовий коледж Армії США, де готують старший офіцерський склад американських Сухопутних військ.

Що відомо про ОК "Південь"? Оперативне командування "Південь" - оперативне об'єднання Сухопутних військ Збройних Сил України у південній частині України на території 5 областей. Штаб знаходиться в місті Одеса. Територія відповідальності: Вінницька, Кіровоградська, Миколаївська, Одеська та Херсонська області, передає Вікіпедія.

Новини з фронту - головне за 16 квітня

Російські "воєнкори" стверджували, що 15 квітня окупантам вдалося просунутися в районі Часового Яру. Однак аналітики Інституту вивчення війни не знайшли підтверджених змін лінії фронту в цьому районі.

Часів Яр дуже важливий для противника, підкреслив представник НГУ Руслан Музичук.

"Ворог перекидав із Лиманського напрямку резерви до Часового Яру, щоб посилити наступальні дії. Це є свідченням того, що Часів Яр дуже важливий для противника. Тому вони намагатимуться всіма силами здобути тут хоч якусь перемогу", - додав Музичук.

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