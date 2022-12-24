Окупанти втратили близько 200 осіб за добу: армія РФ намагається прорватися біля Бахмута – ЗСУ

Гарячими точками на фронті зараз є Бахмут, Авдіївка та Вугледар.

У ЗСУ розповіли про ситуацію біля Бахмута, Авдіївки та Вугледара/ 93-я ОМБр Холодний Яр, armyinform.com.ua

Російські загарбники продовжують здійснювати спроби прорвати оборону українських військових на Бахмутському напрямку.

Лише за добу російські загарбники нанесли 225 ударів з різних типів зброї. При цьому серед окупантів понад 90 загиблих, і понад 100 – поранених. Про це розповів речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

"Ворог постійно намагається прорвати нашу оборону в районі Бахмута. Цієї доби він наносив близько 225 ударів з різного типу артилерії, танків, реактивних систем залпового вогню. Було більш як 28 боєзіткнень. Противник втратив понад 90 людей вбитими й більше ніж 100 пораненими тільки в боях на Бахмутському напрямку", – зазначає Череватий.

Окупанти з усіх сил намагаються прорватися біля Бахмута, але вони раз за разом зазнають поразок і втрачають свій особовий склад.

Гарячими точками також є Авдіївка та Вугледар. Там теж точаться бої практично з такою ж інтенсивністю, як біля Бахмута, каже Череватий.

За його словами, ці міста є другим за напругою напрямком українського Донбасу, де окупанти постійно намагаються прорватися, проте системно зазнають втрат і не мають успіхів.

Ситуація біля Бахмута

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що битва за Бахмут визначить, як далі розвиватиметься війна в Україні. Зеленський у Конгресі США сказав, що українці потребують американської допомоги, щоб не просто вистояти в боях, а й перемогти на полі битви.

За словами начальника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова, захоплення Бахмута в Донецькій області для російських окупантів є питанням ідеологічним та медійним. Таким чином, ПВК Вагнера, яка є основною силою РФ на цьому напрямку, намагається довести, що може набагато більше, ніж регулярна російська армія.

Також раніше прес-секретар східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий розповідав, що у загарбників РФ біля Бахмута великі втрати, а також повна відсутність тактичних успіхів.

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