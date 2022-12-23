РФ нарвалася на потужну відповідь: під Бахмутом понад 300 вбитих і поранених окупантів

За добу було зафіксовано 266 обстрілів з усіх видів артилерії, реактивних систем залпового вогню і танків.

ЗСУ продовжують відбивати атаки РФ під Бахмутом / Twitter / informatorlgua, Freeradio

У Збройних силах України розповіли про ситуацію на Бахмутському напрямку у Донецькій області, де українські захисники відбивають атаки російських окупантів.

У загарбників РФ великі втрати, а також повна відсутність тактичних успіхів, заявив прес-секретар східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий в ефірі марафону.

За його даними, за добу на цьому напрямку сталося понад 15 бойових зіткнень, в яких окупанти втратили понад 100 осіб убитими і близько 200 пораненими.

Представник ЗСУ уточнив, що за добу було зафіксовано 266 обстрілів з усіх видів артилерії, реактивних систем залпового вогню і танків.

"Коли ти шість місяців не можеш взяти районний центр, про який успіх може йти мова?"- додав Череватий, коментуючи невдачі окупантів під Бахмутом.

Ситуація на Бахмутському напрямку

Раніше глава ГУР Кирило Буданов заявив про те, що російські окупанти вже 8 місяців намагаються досягти результатів у Донецькій області та захопити місто Бахмут. Вони тероризують мирних жителів і продовжать щоденні обстріли міста.

Бахмут має дуже вигідне розташування з військової точки зору. Через це російські окупанти не відступають від міста.

Радник Офісу президента Олексій Арестович сказав, що армія України завдає серйозної шкоди військам Росії під Бахмутом Донецької області. Як стверджує Арестович, там з півночі намагаються просуватися кадировці з полку Ахмат, а зі сходу – бойовики ПВК Вагнера і мобілізовані ув'язнені.

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