'У сусіда світло є, в мене немає': у ДТЕК пояснили, чому в деяких будинках не вимикають електрику

У ДТЕК пояснили, чому в деяких будинках не вимикають електрику/ ua.depositphotos.com

У низці житлових будинків в Києві та інших містах не вимикають електрику взагалі, хоча в сусідніх будинках можуть вимикати світло за графіком. Справа у тому, що деякі будинки заживлені від тієї самої мережі, що й важливі об'єкти інфраструктури. І "вимкнути" такий будинок означатиме знеструмити також ці об’єкти.

Про це розповів виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук, пише "Укрінформ". Він зазначив, що в таких будинках можуть бути навіть підстанції, які забезпечують воду і зв'язок, або сервери.

"Це найчастіше питання: чому в мене світла немає, а в сусіда є. Річ у тім, що в Києві та інших містах дуже висока інтеграція житлової забудови з іншими об'єктами, які не належать до житлового фонду. У багатьох будинках змонтовані чи вбудовані об'єкти критичної інфраструктури, підстанції, які забезпечують воду, зв'язок, сервери, зберігання ліків, розташування органів держвлади, правопорядку тощо", – зазначає Сахарук.

Деякі будинки можуть живитися від тієї ж самої мережі, що і лікарні. Тому в будинку не можна вимкнути електроенергію, не вимкнувши її і в цих об’єктах.

За словами Сахарука, у Києві переглянули усі будинки, і в тих, які пов’язані з об'єктами критичної інфраструктури, світло не вимикають.

"Не можна їх відключати, вони будуть зі світлом. Всі інші будинки відключаються відповідно до графіків, опублікованих на сайтах нашої компанії", – зазначає виконавчий директор ДТЕК.

Відключення світла в Україні

Раніше у ресурсопостачальній організації YASNO пояснювали, що відключення електроенергії в Україні з недавніх пір чітко поділяються на два типи ‒ аварійні та стабілізаційні.

Ексміністр енергетики Іван Плачков пояснив, чому без вимкнення світла у Києві та області не обійтися. Через ракетні обстріли російських загарбників зараз у Києві та області працює лише один трансформатор з чотирьох. Щоб купити новий такий трансформатор, потрібно витратити 10-15 мільйонів гривень, і потім ще й чекати пів року, поки його виготовлять. А не вимикати той єдиний, який зараз працює, теж не можна, інакше він буде перевантажений.

Нагадаємо, радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк озвучив план зупинки РФ, яка хоче знеструмити Україну. Масовані удари ракетами і дронами по Україні, зокрема й по об’єктах енергетичної інфраструктури – це енергетичний геноцид. Проте Росії не вдасться втілити свій план у життя, наголосив Подоляк.

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