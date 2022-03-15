"Могила для окупантів": на Луганщині десантники розгромили угруповання ворога

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В Луганської області Десантно-штурмові війська ЗСУ знищили ціле угруповання російських окупантів.

Відповідне відео опубліковане на сторінці командування ДШВ в Facebook.

"Українська Луганщина стала могилою для багатьох російських окупантів. "Марунові берети" щодня знищують кремлівську нечисть на своїй рідній землі!",- йдеться у підписі до відео.

Як уточнив у Facebook військкор Юрій Бутусов, українські десантники провели сьогодні успішну контратаку і відкинули противника в напрямку, де російські війська намагалися продавити нашу оборону на сході України.

"Росіяни зазнали значних втрат у бойовій техніці та екіпажах. Класне відео від Командування десантно-штурмових військ", - резюмував Бутусов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що російські військові підрозділи зазнали поразки при спробі штурмом піти на Харків з П'ятихаток, проте ЗСУ завдали зустрічного удару і відкинули ворожі війська за межі їхніх колишніх позицій.

У першій половині дня українці також билися з окупантами і змусили противника відступити на попередні позиції.