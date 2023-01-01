У Росії залишилося ракет ще на 2 масованих удари - ГУР

Країна-агресорка Росія до березня зіткнеться з критичною ситуацією з озброєннями, вважає начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов.

У березні на Росію очікує критична ситуація з озброєнням - Буданов/ УНІАН, Міноборони РФ

У окупанта Росії залишилося ракет тільки на два масованих удари. До березня ворог зіткнеться з критичною ситуацією з озброєнням. У 2023 році на Україну очікує перемога у війні. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

Як повідомляє пресслужба ГУР, в ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що у агресора РФ скорочуються запаси ракет. Згідно з даними розвідки, ракет у ворога залишилося на два масованих удари.

За словами Буданова, Москва, щоб здійснити одну ракетну атаку, проводить роботу протягом 1,5-2 місяців.

Крім того, глава ГУР вважає, що в березні російські окупанти зіткнуться з критичною ситуацією з озброєннями.

Також Кирило Буданов підкреслив, що в 2023 році Україна переможе на війні з Росією, а на державу-окупанта очікує зміна влади.

Ракетні удари Росії по Україні

Окупант Росія 31 грудня запустила ракети по території України. У Києві прогриміли вибухи. В українських містах для безпеки вимикали світло. Повідомлялося про прильоти в Києві, Хмельницькому, Миколаєві та Запоріжжі.

У Києві внаслідок ворожої атаки загинула одна людина, 13 людей постраждало. Відомо про прильоти в Печерському, Голосіївському та Солом'янському районах. Поблизу станції метро Палац України сталося попадання в готель.

В новорічну ніч окупанти РФ запустили по Україні ракети і десятки іранських дронів-камікадзе. Повідомлялося про прильоти і вибухи в Голосіївському та Шевченківському районах Києва. Російські загарбники цинічно написали на дронах "З Новим роком".

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