Надзвукова швидкість: у ЗСУ назвали ракети РФ, які українська ППО не може збити

Засобам ППО в Україні недоступні російські ракети типу Х-22 і з Х-32, заявив представник командування Повітряних сил України Юрій Ігнат.
Під час останнього масованого удару окупанти зробили до шести пусків цих ракет по Україні. Про це він розповів у коментарі Сurrenttime.
Крім того, нещодавно по Україні були випущені дві протирадіолокаційні ракети Х-31П, а також ракети С-300, які противник випускає по балістичній траєкторії по прифронтових містах.
Відповідаючи на питання про те, в чому особливість ракет Х-22, Х-32, які українське ППО не може збивати, Ігнат пояснив: "Ракети випускаються з літаків. Вони - високошвидкісні ракети, там швидкість 3-4 тисячі км/год".
Нагадаємо, російські окупанти в ході масованої ракетної атаки у четвер, 29 грудня, випустили по території України 70 ракет.
При цьому були знищені 58 з 70 крилатих ракет РФ.
Внаслідок удару РФ у Києві уламками збитих ракет пошкоджено два приватні будинки у Дарницькому районі.
Також пошкоджено промислове підприємство у Голосіївському районі та дитячий майданчик у Печерському районі.
Відомо про як мінімум трьох постраждалих у Києві.
Читайте більше:
- У ЗСУ розповіли про ймовірні терміни нового масованого ракетного удару РФ
- "Росія - божевільний сусід": Данілов розповів, чи буде ракетний удар на Новий Рік
- Ракетний удар РФ: у Києві гримлять вибухи - що відомо про поранених і руйнування