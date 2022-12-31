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Надзвукова швидкість: у ЗСУ назвали ракети РФ, які українська ППО не може збити

31 грудня 2022, 11:12
Юрій Ігнат пояснив, у чому особливість ракет Х-22, Х-32, які українське ППО не може збивати.
ППО Україна
У ЗСУ розповіли про роботу сил ППО / АрміяInform

Засобам ППО в Україні недоступні російські ракети типу Х-22 і з Х-32, заявив представник командування Повітряних сил України Юрій Ігнат.

Під час останнього масованого удару окупанти зробили до шести пусків цих ракет по Україні. Про це він розповів у коментарі Сurrenttime.

Крім того, нещодавно по Україні були випущені дві протирадіолокаційні ракети Х-31П, а також ракети С-300, які противник випускає по балістичній траєкторії по прифронтових містах.

Відповідаючи на питання про те, в чому особливість ракет Х-22, Х-32, які українське ППО не може збивати, Ігнат пояснив: "Ракети випускаються з літаків. Вони - високошвидкісні ракети, там швидкість 3-4 тисячі км/год".

Нагадаємо, російські окупанти в ході масованої ракетної атаки у четвер, 29 грудня, випустили по території України 70 ракет.

При цьому були знищені 58 з 70 крилатих ракет РФ.

Внаслідок удару РФ у Києві уламками збитих ракет пошкоджено два приватні будинки у Дарницькому районі.

Також пошкоджено промислове підприємство у Голосіївському районі та дитячий майданчик у Печерському районі.

Відомо про як мінімум трьох постраждалих у Києві.

Читайте більше:

війна Росії та України ракетний удар
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