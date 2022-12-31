РФ може масово атакувати Україну дронами через нестачу ракет – ISW

Окупанти, ймовірно, накопичили велику кількість іранських безпілотників, і тепер атакуватимуть ними цивільні об’єкти, щоб змусити Київ до перемовин.

РФ може масово атакувати Україну дронами через нестачу ракет/ defence-ua.com, Офіс президента України

Російські загарбники використовують під час атак на українську інфраструктуру велику кількість ударних іранських дронів, тому що в окупантів не вистачає ракет.

При цьому збільшення випадків застосування "Шахедів" може свідчити про те, що країна-агресорка РФ отримала чи планує отримати найближчим часом нову партію дронів. Таку думку висловили аналітики американського Інституту вивченні війни (ISW).

В ISW нагадали, що окупанти під час атаки 29 грудня використали 23 іранські дрони-камікадзе типу Shahed-131. Загалом за останні два дні РФ випустила по Україні 39 безпілотників. Перед цим, у період з 13 по 19 грудня, було випущено ще 30 дронів.

"Збільшення темпів атак може свідчити про те, що російські сили накопичили більше дронів після тритижневого періоду (17 листопада – 7 грудня) їх невикористання, або ж що РФ отримала або очікує отримати нову партію безпілотників з Ірану", – зазначають аналітики.

Фахівці припускають, що країна-агресорка застосовує таку велику кількість дронів тому, що окупантам не вистачає ракет.

Аналітики зазначили, що українська ППО продемонструвала вміння ефективно збивати "Шахеди"

"Проте росіяни, ймовірно, продовжуватимуть використовувати збільшену кількість цих систем для атак на цивільні об’єкти у своїй помилковій спробі змусити Київ до перемовин", – кажуть в ISW.

Раніше начальниця прес-центру Сил оборони Півдня України Наталію Гуменюк розповіла, щ російські окупаційні війська під час масованих атак запускають по три хвилі іранських дронів-камікадзе. Це робиться задля того, аби знищити українську ППО та максимально завдати ударів по критичній інфраструктурі.

Нагадаємо, в Ірані цинічно заявили про ефективну роботу дронів-камікадзе, які Росія використовує для ударів по Україні. Вищий генерал Ірану Мохаммад Багері сказав, що використання іранських дронів в війні Росії проти України свідчить про те, що Тегеран є ключовим гравцем у галузі безпілотників.

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