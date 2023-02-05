У Росії недостатньо сил для наступу на Запоріжжя - ISW

Росіяни зібрали на Маріупольському напрямку 30 тисяч своїх військових. Всі ці сили ворог готує для наступу в Луганській області та недалеко від Бахмута.

В ISW оцінили шанси окупантів розпочати атаку на Запоріжжя / Фото t.me/mod_russia

Російські окупанти кинули більшість своїх сил на підготовку атаки в Луганській області, тому навряд чи зможуть піти в наступ на Запоріжжя. Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни.

Аналітики ISW зазначають, що загарбники в Маріуполі розповідають місцевому населенню, що отримали наказ про наступ на Вугледар, райони на північний захід від Бахмута, Запоріжжя та Запорізьку область.

Росіяни зібрали на Маріупольському напрямку 30 тисяч своїх військових. Однак, за оцінками ISW, всі ці сили ворог готує для спроби наступу в Луганській області та неподалік Бахмута.

Аналітики також цитують українськи військових, які кажуть, що окупанти не зібрали достатньо потужного ударного угруповання для наступу на Запоріжжя. А всі заяви РФ про успіхи на цьому напрямку були лише інформаційно-психологічною операцією, щоб спробувати розосередити українські сили.

В Інституті вивчення війни додали, що зібраних в Маріуполі 30 тисяч солдатів недостатньо, щоб атакувати Запоріжжя - місто з приблизно 750 тисячами населення - і одночасно продовжувати наступальні операції по оточенню Бахмута і починати нову велику атаку в Луганській області.

Плани Путіна щодо України

2 лютого представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Черняк заявив, що господар Кремля дав наказ своїм військам повністю захопити всі райони Донецької та Луганської областей до березня. Фіксуються ознаки масованого наступу росіян на сході України.

Тим часом президент Росії Володимир Путін 2 лютого несподівано заявив, що на сьогодні завдання на війні в Україні - це "збереження Росії".

Військовий оглядач Олексій Арестович вважає, що Росія в березні-квітні може піти в масштабний наступ. На його думку, мова йде не про атаку для "перемоги", а про "поліпшення" становища окупаційних військ перед переговорами з Україною, які Кремль хотів би провести в травні.

В Інституті вивчення війни вважають, що Путін переоцінив можливості російських збройних сил. Аналітики не виявили жодних доказів того, що окупанти відновили достатню бойову міць, щоб виконати наказ президента РФ - завдати поразки ЗСУ на сході України та захопити понад 11 300 квадратних кілометрів неокупованої Донецької області до березня.

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