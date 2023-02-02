Цілі війни стали іншими: Путін видав нову заяву про війну в Україні

Російський президент, який влаштував масштабну війну в Україні, раптом заявив про захист РФ і її перемогу.

Володимир Путін / Міноборони РФ, скрін

Президент Росії Володимир Путін раптом заявив, що сьогоднішнім завданням на війні в Україні у нього стоїть на першому ряду "збереження Росії".

"Наше головне завдання - забезпечити збереження Росії, створити умови для її поступального розвитку, для її зміцнення", — раптом заявив Путін.

Путін додав, що це завдання "безумовно буде вирішене". За його словами, Росія у всьому права і повинна "перемогти".

"Спадкоємність поколінь, цінностей, традицій — все це те, що відрізняє Росію, робить нас сильними і впевненими в собі, у своїй правоті і в нашій перемозі", - заявив Путін, який влаштував криваву війну в Україні.

Раніше Володимир Путін цинічно звинуватив Україну в, мовляв, "обстрілах" території прикордонних областей країни-агресора Росії. Він звернувся до російського Міноборони, щоб відомство Шойгу "ліквідувало можливість обстрілів".

Нагадаємо, військовий оглядач Олексій Арестович вважає, що Росія в березні-квітні може піти в масштабний наступ.

На його думку, мова йде не про атаку для "перемоги", а про "поліпшення" становища окупаційних військ перед переговорами з Україною, які Кремль хотів би провести в травні.

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