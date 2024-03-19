Росіяни зменшили інтенсивність атак на фронті: в ЗСУ назвали головну причину

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко наголосив, що зменшення активності росіян на фронті пов'язане із кількома факторами.

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В ЗСУ розповіли, з чим пов'язане зменшення активності бойових дій / Колаж Главред, фото: Міноборони РФ, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Українські військові активно утримують оборонні позиції, при цьому не проводячи широкомасштабних військових операцій. Така стратегія обумовлена різноманітними факторами, включаючи поточну ситуацію на фронті. На більшості напрямків зменшується активність ворожих атак. Про це повідомив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко у ефірі 24 каналу.

За його словами, чисельні показники російських військових, які перебувають на передовій, є приблизно рівними, що відображається у статистиці знищених ворогів, оприлюдненій Генеральним штабом.

Для українських військових немає значення, чи росіяни атакують п'ять разів по десять солдат у кожній групі, чи проводять один масований штурм із залученням двох-трьох рот у межах 300 солдатів. У обох випадках необхідно вести бій та здійснювати оборону.

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"Ворог намагається накопичувати й атакувати, накопичувати й атакувати. Якщо й перебуваємо в активній обороні, однаково великих масштабних військових операцій Збройні Сили на даному етапі не проводять. Це пов'язано з багатьма чинниками, але така ситуація на лінії фронту",– зазначив Іван Тимочко.

Голова Ради резервістів Сухопутних військ пояснив, що зменшення інтенсивності бойових дій пов'язане з можливою ротацією в російських військах. Російські сили намагаються вивчити лінію фронту та адаптувати свої дії до нових умов, враховуючи наявність засобів ураження в їхньому розпорядженні та у ЗСУ. Тільки після цього окупанти розпочинають атаку.

Він додав, що зменшення кількості атак може бути пов'язане із проведенням повномасштабної військової операції російськими добровольцями на Бєлгородщині та Курщині, що раптово змінило хід подій на цьому напрямку

"З іншого боку, вони поводяться автономно. І задум у них інший, аніж ті події та мета, які відбуваються по так званій класичній лінії фронту крайніх пів року", – наголосив Іван Тимочко.

Хто такий Іван Тимочко Тимочко Іван - учасник бойових дій, чинний військовослужбовець, голова ради резервістів Сухопутних військ Збройних Сил України, ветеран АТО, повідомляє Вікіпедія.

Ситуація на фронті

У Головному управлінні розвідки прокоментували запуск Російською Федерацією інформаційної кампанії про новий наступ на півночі України, зазначивши, що Україна відстежує ситуацію та зміцнює кордон у Сумській та Чернігівській областях, заявив представник ГУР Андрій Юсов.

Російські окупанти продовжують атакувати позиції українських військових в районі Авдіївки, проводячи штурмові дії практично цілодобово, повідомив офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ ім. Якова Гандзюка Сергій Цехоцький.

Ситуація на півдні залишається напруженою, оскільки російські сили продовжують обстріли, використовуючи артилерію і дрони для атак на позиції українських військових, повідомила начальник координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

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