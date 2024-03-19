УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Росіяни зменшили інтенсивність атак на фронті: в ЗСУ назвали головну причину

Юрій Берендій
19 березня 2024, 15:30
Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко наголосив, що зменшення активності росіян на фронті пов'язане із кількома факторами.
Росіяни зменшили інтенсивність атак на фронті: в ЗСУ назвали головну причину
В ЗСУ розповіли, з чим пов'язане зменшення активності бойових дій / Колаж Главред, фото: Міноборони РФ, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Українські військові активно утримують оборонні позиції, при цьому не проводячи широкомасштабних військових операцій. Така стратегія обумовлена різноманітними факторами, включаючи поточну ситуацію на фронті. На більшості напрямків зменшується активність ворожих атак. Про це повідомив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко у ефірі 24 каналу.

За його словами, чисельні показники російських військових, які перебувають на передовій, є приблизно рівними, що відображається у статистиці знищених ворогів, оприлюдненій Генеральним штабом.

Для українських військових немає значення, чи росіяни атакують п'ять разів по десять солдат у кожній групі, чи проводять один масований штурм із залученням двох-трьох рот у межах 300 солдатів. У обох випадках необхідно вести бій та здійснювати оборону.

відео дня

"Ворог намагається накопичувати й атакувати, накопичувати й атакувати. Якщо й перебуваємо в активній обороні, однаково великих масштабних військових операцій Збройні Сили на даному етапі не проводять. Це пов'язано з багатьма чинниками, але така ситуація на лінії фронту",– зазначив Іван Тимочко.

Голова Ради резервістів Сухопутних військ пояснив, що зменшення інтенсивності бойових дій пов'язане з можливою ротацією в російських військах. Російські сили намагаються вивчити лінію фронту та адаптувати свої дії до нових умов, враховуючи наявність засобів ураження в їхньому розпорядженні та у ЗСУ. Тільки після цього окупанти розпочинають атаку.

Він додав, що зменшення кількості атак може бути пов'язане із проведенням повномасштабної військової операції російськими добровольцями на Бєлгородщині та Курщині, що раптово змінило хід подій на цьому напрямку

"З іншого боку, вони поводяться автономно. І задум у них інший, аніж ті події та мета, які відбуваються по так званій класичній лінії фронту крайніх пів року", – наголосив Іван Тимочко.

Хто такий Іван Тимочко

Тимочко Іван - учасник бойових дій, чинний військовослужбовець, голова ради резервістів Сухопутних військ Збройних Сил України, ветеран АТО, повідомляє Вікіпедія.

Ситуація на фронті

У Головному управлінні розвідки прокоментували запуск Російською Федерацією інформаційної кампанії про новий наступ на півночі України, зазначивши, що Україна відстежує ситуацію та зміцнює кордон у Сумській та Чернігівській областях, заявив представник ГУР Андрій Юсов.

Російські окупанти продовжують атакувати позиції українських військових в районі Авдіївки, проводячи штурмові дії практично цілодобово, повідомив офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ ім. Якова Гандзюка Сергій Цехоцький.

Ситуація на півдні залишається напруженою, оскільки російські сили продовжують обстріли, використовуючи артилерію і дрони для атак на позиції українських військових, повідомила начальник координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні
Реклама

Головне за день

"Хабарі не допоможуть": бойові бригади можуть самі почати ловити ухилянтів - командир

"Хабарі не допоможуть": бойові бригади можуть самі почати ловити ухилянтів - командир

16:17 Україна
Росіяни зменшили інтенсивність атак на фронті: в ЗСУ назвали головну причину

Росіяни зменшили інтенсивність атак на фронті: в ЗСУ назвали головну причину

15:30 Україна
Потепління увірветься в Україну: синоптик назвала дату по-справжньому весняної погоди

Потепління увірветься в Україну: синоптик назвала дату по-справжньому весняної погоди

15:28 Синоптик
Всі головні новини

Популярне

Бєлгород тепер може спати спокійно 15534

Бєлгород тепер може спати спокійно

Головна ідея Путіна і Росії вже не Україна 5097

Головна ідея Путіна і Росії вже не Україна

Путинофіла Джигурду помітили на Запоріжжі: спекулював на українському корінні 5076

Путинофіла Джигурду помітили на Запоріжжі: спекулював на українському корінні

Мирний рік для Києва: в Туреччині назвали термін закінчення війни в Україні 4316

Мирний рік для Києва: в Туреччині назвали термін закінчення війни в Україні

Останні новини

16:20

3 причини, через які кішки топчуться лапами на людині

16:17

"Хабарі не допоможуть": бойові бригади можуть самі почати ловити ухилянтів - командир

16:12

Чим проставитися за відпустку: навіщо і чи варто це робити

16:09

Церковне свято 20 березня: що не можна робити незаміжнім дівчатам

15:52

Живіший за всіх живих: Букінгемський палац показав усміхненого Чарльза IIIФото

ЗСУ відступають на другу-третю лінії: з якими викликами зіткнулася арміяЗСУ відступають на другу-третю лінії: з якими викликами зіткнулася армія
15:50

Назад до Меладзе: Брежнєва вирішила повернутися до колишнього - блогер

15:38

"Не сором мене": Тіна Кароль мало не довела до сліз Юлію Саніну своєю заявою

15:38

Що допомагає позбутися розтяжок: дівчина розповіла, як поліпшити шкіру вдома

15:30

Росіяни зменшили інтенсивність атак на фронті: в ЗСУ назвали головну причину

Реклама
15:28

Потепління увірветься в Україну: синоптик назвала дату по-справжньому весняної погоди

15:22

"Без соплів і сліз": зниклий Валерій Леонтьєв зробив жорстку заяву

15:16

Після потужних ударів по кораблях у Чорному морі: у РФ змінили командувача ВМФ

15:00

Ксенія Мішина розкрила подробиці роману із загадковим коханцем

14:49

Як почистити підошву на кросівках: усього три продукти зроблять її білосніжною

14:49

Матч "Боснія - Україна": анонс матчу та прогноз букмекерівФото

14:47

900 авіабомб і 130 ракет: Зеленський описав масштаби ударів РФ по Україні у березні

14:32

Букмекери оголосили нові ставки щодо Євробачення: Україна показала несподівані позиції

14:09

Володимир Продивус: Моя родина живе в Україні, тут працюють мої бізнеси актуально

14:07

"Росія дорого заплатила": глава Пентагону дав гучну обіцянку щодо війни в Україні

13:49

"Це обов’язок України": у ГУР відповіли, чи допомагають російським добровольцям

Реклама
13:43

"Ти що, зовсім": дідусь Петросян здивований народженням його доньки

13:41

Фанати Христини Соловій у ступорі через її нову антирелігійну витівкуФото

13:38

Як можна охолодити Айфон: що робити в неприємній ситуації

13:36

Ще одна українська зрадниця отримала російський паспорт

13:31

Чому завжди потрібно закривати штори у номері готелю: відповідь здивує

12:59

Стартує щасливе життя: три знаки зодіаку випробують удачу в повний місяць 25 березня

12:53

Ситуація різко змінилась: в ЗСУ розповіли про нову тактику РФ в районі Авдіївки

12:43

3 знаки зодіаку, які живуть довше за всіх: навіть до 100 років

12:42

Пісторіус анонсував пакет допомоги ЗСУ і сказав, чи будуть у ньому TaurusВідео

12:20

Коаліція бронетехніки для України: Польща та Німеччина запускають важливий проект

12:13

Як батько: зрадниця Соломки показала свого дорослого залицяльника

12:12

Є великий ризик отруєння: яку картоплю нізащо не можна їсти

11:59

Зірка шоу "Танці з зірками" розійшовся з дружиною після новини про зраду

11:52

Час готуватись до війни: в ЄС закликали прийняти важливі рішення і згадали Росію

11:48

Євросоюз таємно готується до вступу України в блок - Politico

11:35

Вергуни на горілці: Ярославський показав рецепт традиційного українського десерту

11:28

Трамп натякнув, що в разі своєї перемоги депортує принца Гаррі зі США

11:23

Дешево і без мук: як позбутися жиру на варильній панелі за 10 хвилин

11:21

У РФ виникли проблеми з виробництвом ракет: партизани дістали секретні документиФото

11:19

Коли починається сезон щуки: прості поради для рибалок

Реклама
11:07

Україну накрив сніг і холод: синоптик назвала дати потеплінняВідео

10:59

Втрати ворога досягають 70%: в ЗСУ розповіли про бої на лівому березі Дніпра

10:58

Китайський гороскоп на завтра 20 березня: Тиграм - негаразди у стосунках, Зміям - конфлікт

10:31

Дженніфер Лопес знялася в сукні від українського бренду

10:25

Одесит Джиган прогосував у Дубаї за терориста Путіна

10:18

Виснажена, але щаслива: феєричне повернення Кейт Міддлтон

10:16

Мирний рік для Києва: в Туреччині назвали термін закінчення війни в Україні

09:59

"Потрібно більше людей": сенатор Грем закликав знизити призовний вік в Україні

09:47

Захід зробить РФ пропозицію в обмін на зупинку війни – переможниця "Битви екстрасенсів"

09:43

"Забудь ти того бабія": дружина Мурата Налчаджиоглу публічно розплакалася

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини України
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Свята
Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рікЯке сьогодні святоВеликий піст 2024
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти