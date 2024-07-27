Під Волгоградом розбився російський винищувач Су-34: що відомо

Російський Су-34 впав у Волгоградській області під час навчального польоту, стверджує Міноборони РФ.

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У Росії впав бомбардувальник / Колаж: Главред, фото: wikipedia.org, скріншот з відео, t.me/bazabazon

У суботу, 27 липня, у Волгоградській області РФ розбився винищувач окупантів Су-34. Літак нібито здійснював плановий навчально-тренувальний політ. Про це повідомили кремлівські пропагандисти "РИА Новости" з посиланням на Міноборони РФ та Baza.

Міністерство оборони країни-агресорки заявило, що екіпажу літака вдалося катапультуватися. У Міноборони РФ також уточнили, що політ виконувався без боєкомплекту.

"Літак Су-34 зазнав аварії у Волгоградській області при виконанні планового навчально-тренувального польоту, екіпаж катапультувався", - заявили росіяни. відео дня

За свідченнями очевидців, літак упав у Серафимовичському районі Росії. Після падіння ворожого літака, місцеві публікують численні фото, де видно великий стовп диму над лісом. Окупанти стверджують, що Су-34 "приземлився" у безлюдній місцевості.

Попередня причина падіння винищувача – технічна несправність.

Дивіться відео з місця падіння російського Су-34:

Що відомо про літак Су-34? Су-34 – радянський/російський всепогодний двомісний винищувач-бомбардувальник, розроблений в дослідно-конструкторському бюро "Сухого". Літак Су-34 сконструйований для здійснення точних ракетно-бомбових ударів по наземних цілях в оперативній і тактичній глибині, а також для ураження повітряних цілей. Може розвивати швидкість до 1,9 тисячі км/год на висоті до 14,6 км, пише Вікіпедія.

Характеристики Су-34 / Інфографіка: Главред

Удари по російських аеродромах та ліквідація літаків - останні новини

Нагадаємо, у суботу, 27 липня, у Росії заявили про атаку дронів на Рязань. Вибухи пролунали в районі військового аеродрому "Дягілєво". На цій авіабазі базуються літаки Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-134УБЛ та Іл-78.

Пізніше стало відомо, що українські дрони уразили стратегічний бомбардувальник ТУ-22М3 на аеродромі "Оленья". Також стало відомо, що раніше вдалось уразити три російські гелікоптери на території РФ. Один з них знищили на аеродромі у Самарі.

Як повідомляв Главред, у ніч на 26 липня ЗСУ вдарили по аеродрому "Саки" в тимчасово окупованому Криму. У Генштабі зазначили, що це один з аеродромів, які РФ використовує для контролю повітряного простору та завдання ударів по Україні.

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