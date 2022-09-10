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Інфраструктуру в Криму є кому знищувати: Подоляк розповів про зміну настроїв на півострові

10 вересня 2022, 13:56

Крим - це буде ключовий елемент деблокади українських територій, оскільки РФ перетворила півострів на військову базу, з якої окупантам йде військова техніка.

Крим, Михайло Подоляк
Крим - це військова база та є опорою для залишкового опору російській армії / Фото УНІАН

В анексований Росією Крим повертаються протестні настрої. Крім того, багато українців, які вимушено перебувають в окупації, починають надавати інформацію українській владі. Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю 24 каналу.

"Ми не будемо називати джерела, тому що розуміємо, що люди все одно знаходяться в небезпеці, тому що в Росії працює лише дві структури – Росгвардія, яка вміє бити жінок, дітей та літніх людей, і ФСБ, яка бігає по квартирах і шукає людей, які надають інформацію для України", - розповів він.

За словами Подоляка, кримчани розуміють, що на півострів повертається свобода й демократія.

"Ці люди вже починають трохи надавати інформацію - її досить багато. Не вся інформація верифікується, тому що досить складно це здійснити. Але інформація дуже суттєво допомагає нам оцінити масштаб того, що сьогодні зберігається в Криму", - сказав радник глави ОП.

З військової точки зору Крим - це військова база і є опорою для залишкового опору російської армії, додав Подоляк.

"Крим - це буде ключовий елемент деблокади наших територій. Тобто потрібно буде знищувати шляхом диверсійної та партизанської роботи, а там є кому цим займатися. Знищувати цю всю інфраструктуру, що знаходиться там, щоб не було додаткової військової спроможності російської армії. Звідти йдуть певні резерви, звідти йде військова техніка, і це все потрібно знищувати", - резюмував радник Офісу президента.

Як повідомляв Главред, днями радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що жителям Криму необхідно готуватися до деокупації півострова. Він закликав громадян вже зараз починати запасатися водою і облаштовувати укриття.

Звільнення Криму від російських окупантів

Президент Володимир Зеленський на саміті Кримської платформи 23 серпня допустив повернення окупованого Криму до складу України військовим шляхом. За словами гаранта, Київ поверне півострів будь-якими засобами, які держава вважатиме правильними. Україна не обговорюватиме способи деокупації АР з іншими країнами.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що Україна готова провести демілітаризацію Криму. Як уточнив глава уряду, військові бази Росії на захопленому півострові – легальні цілі для ЗСУ. Альтернативний варіант для окупантів - покинути Кримський півострів в добровільному порядку.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган, який намагається організувати прямі переговори Володимира Зеленського з главою Кремля Володимиром Путіним, вперше виступив на Кримській платформі. Він підкреслив, що Анкара не визнає окупацію Росією українських територій та закликав повернути Крим Україні.

Інші новини:

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