"У РФ - маніакальна одержимість": експерт пояснив, для чого окупантам Авдіївка

Окупанти хочуть втягнути ЗСУ в бої на Сході, щоб обмежити можливості ведення контрнаступальних дій на півдні.

https://glavred.net/ukraine/u-rf-maniakalnaya-oderzhimost-ekspert-obyasnil-dlya-chego-okkupantam-avdeevka-10509307.html Посилання скопійоване

Олександр Мусієнко пояснив, навіщо окупантам Авдіївка / Колаж: Главред, фото: facebook.com/musiienkoua, facebook.com/zhebrivskyi

Військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко пояснив, чому російські окупанти активізувалися на Авдіївському напрямку та яка їхня справжня мета.

За словами Мусієнка, необхідно розуміти загальну ситуацію. РФ накопичувала війська, і нинішня ситуація була прогнозованою.

"Російські підрозділи та їхнє командування під час ведення українського контрнаступу на півдні побоюються, що в разі наших успіхів може бути розширений плацдарм, що дасть можливість активно застосовувати танки і важку техніку. Чого, звісно, не хотілося б окупантам, бо вони розуміють, що це матиме для них максимально негативні наслідки. Ворог входить в зиму (і це вже тенденція, про яку можна говорити), і в цілому, щоб відвернути нашу увагу від півдня, спостерігається збільшення вогневої активності й бойових дій на сході. Саме тому зараз стало гаряче під Авдіївкою, в районі Куп'янська і Лимана", - сказав експерт в інтерв'ю Главреду.

Таким чином, на думку Мусієнка, перша причина загострення ситуації біля Авдіївки полягає в тому, щоб втягнути ЗСУ в бої на Сході, щоб обмежити (якщо не і зовсім виключити) можливості ведення контрнаступальних дій на півдні.

"Друга причина полягає в тому, що вихідні позиції, які окупує ворог, надавали можливість почати бойові дії так, як їх почали російські війська з метою взяття Авдіївки в оточення – цього ніхто не приховував. Хочу нагадати, що ще взимку-навесні цього року, під час битви за Бахмут, в районі Авдіївки так само тривали активні бойові дії. І так само були повідомлення українського Генштабу про те, що ворог планує і реалізовує задум щодо оточення міста. Відповідно, тоді вони створили для себе північний та південний фланги, і там зупинилися, бо були блоковані українськими військами. Зараз, використовуючи ці позиції, окупанти почали штурмові дії", - пояснив військовий експерт.

Є і третій момент - інформаційно-пропагандистський.

"З 2014 року Росія продемонструвала маніакальну одержимість оточеннями. Тому що росіяни, щойно трапляється битва, постійно говорять, що "українські війська будуть в оточенні", вже "оточені" тощо. Тобто тут ще й спрацьовує інформаційно-пропагандистський ефект. Якби їм вдалася ця атака, вони б зараз це подавали як перемогу, яку можна було б використовувати всю зиму незалежно від того, як би для них розвивалася ситуація", - сказав Мусієнко.

Хто такий Олександр Мусієнко Олександр Мусієнко - блогер і експерт. Є головою недержавної організації "Центр військово-правових досліджень". Виступає в якості експерта в ефірах телеканалів, пише My.ua.

Дивіться інтерв'ю Олександра Мусієнка Главреду:

Що відбувається в Авдіївці

Голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш 18 жовтня заявив, що російські окупанти влаштували наймасштабніший з 2014 року наступ на Авдіївку.

За його словами, зараз спостерігається так зване "затишшя". Російські окупанти видихнулися. Сили оборони України стабілізували ситуацію на Авдіївському напрямку. При цьому, за його словами, хоча на даний момент в місті відносно тихо, очікується нове загострення.

Раніше повідомлялося, що битва за Авдіївку може надалі вплинути на можливості ЗСУ здійснити прорив на півдні до зими. Загарбники прагнуть оточити місто й організувати перелом на фронті.

Росіяни і сам кремлівський диктатор Володимир Путін змінили риторику щодо наступ окупантів на Авдіївку. Фахівці Інституту вивчення війни вважають, що таким чином вони "зменшують очікування" з приводу просування армії РФ.

На думку фахівців, російські війська навряд чи здійснять значні прориви або відріжуть українські сили в населеному пункті в найближчій перспективі, а потенційні масштабні просування, ймовірно, зажадають значного і тривалого залучення особового складу і матеріальних засобів.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.