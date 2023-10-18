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"Це зона смерті": росіяни готуються "здати" ключове місто - офіцер ЗСУ

Юрій Берендій
18 жовтня 2023, 13:46 оновлено 18 жовтня, 14:41
Офіцер ЗСУ повідомив, що в російських військ не залишилось жодного шансу втримати місто Бахмут. За його словами, виведення армії РФ з міста лише питання часу.
Колона, техника, артиллерия
Росіяни готуються "здати" ключове місто - офіцер ЗСУ / Колаж Главред, фото: скріншот із відео Сухопутних військ збройних сил України, УНІАН

Для російських сил ситуація в районі Бахмута набирає дуже несприятливий характер. Противник витрачає усі доступні ресурси на цьому напрямку, але він не здатний зупинити просування Сил оборони України. Про це в ефірі 24 каналу повідомив офіцер ЗСУ Арті Грін.

Українські військові знайшли ефективний метод проведення бойових операцій, який протягом останніх кількох місяців призвів до успішних результатів. За його словами, ми відштовхнули ворога далеко від траси Бахмут-Костянтинівка.

Наші війська зараз контролюють залізничну колію, що надає нам перевагу, адже через неї проглядається поле до дороги на Горлівку. Це ускладнює завдання окупантам ще більше.

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"По суті це вже "зона смерті". Наступний рубіж, за який вони можуть чіпатися, це посадки вздовж цієї автомобільної дороги", – розповів військовослужбовець.

Росіяни зіткнулися з додатковою трудністю: чим більше військ вони направляють на цей сектор, тим більших втрат вони зазнають. Проте їм важко зупинити наше просування.

"Очевидно, що ми застосовуємо тактику, яка дає ефект. Тому треба все проаналізувати й використовувати схожу тактику всюди", – наголосив Арті Грін.

Ворог усвідомлює свою нездатність впоратися із наступом Збройних Сил України. Офіцер зазначає, що по завершенні нашого просування, у окупантів не залишиться безпечних комунікаційних маршрутів для доставки провізії до Бахмута.

"Вихід з міста практично неминучий. Питання тільки в часі. Наша тактика нешвидка, бо мовиться не про прорив, а противник кидає дедалі більше військ", – підкреслив офіцер ЗСУ.

Боєць ЗСУ наголошує, що втрати Сил оборони набагато менші за втрати противника. Таким чином, росіянам не залишається іншого варіанту, як залишити Бахмут, і вони усвідомлюють, що цей процес є невідворотним.

"Можливо, ситуацію з Авдіївкою розгорнули, щоб коли вони втратять Бахмут, то, наприклад, могли говорити, що здали купу каміння, яке залишилося на місці Бахмута, але натомість взяли Авдіївку, бо вона передмістя Донецька. ", – сказав Арті Грін.

На думку офіцера, район Бахмуту є дуже зручним, як для оборони, так і для наступу саме із західної та північно-західної сторони.

"Треба продовжувати, хто б що не казав, бо там йде методична й грамотна робота на тактичному рівні. І вона призведе до того, що Бахмут залишать", – підкреслив офіцер ЗСУ.

Наступ ЗСУ на Донбасі

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, бійці підрозділів Збройних сил України продовжують наступальні дії на південному напрямку в районі Бахмута Донецької області, повідомив начальник прес-служби Східного угруповання військ ЗСУ капітан Ілля Євлаш.

Водночас, російські окупанти намагаються утримати в своїх руках Бахмут на Донеччині та відсунути від міста Збройні сили України. Українські захисники повільно просуваються вперед на півдні міста.

Також, звільнення населеного пункту Андріївка є однією із частин контрнаступу Сил оборони України в районі Бахмуту.

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війна в Україні ЗСУ Бахмут
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