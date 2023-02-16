Жданов розповів, що не так з ядерними лякалками Путіна

Військовий експерт засумнівався, що Росія дотримується нормативних умов зберігання ядерних пристроїв.

Володимир Путін, Олег Жданов / сайт Кремля, Главред

Російська ядерна зброя може виявитися непридатним до використання через неналежне технічне обслуговування ядерних боєзарядів і ракет-носіїв.

Військовий експерт Олег Жданов на своєму YouTube-каналі зазначив, що плутонієві заряди для ядерної зброї потрібно періодично оновлювати, оскільки у плутонію досить короткий період напіврозпаду.

"Уранові заряди можуть довше перебувати на зберіганні. Але сьогодні ніхто не може впевнено сказати, наскільки вони технічно справні і придатні", – заявив Жданов.

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Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський і український військовий, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, в якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 700 тисяч передплатників і 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Також він зазначив що у випадку зі звичайними боєприпасами для перевірки їх придатності робиться контрольний відстріл невеликої партії. Однак з ядерною зброєю цей метод не застосовується. Окреме питання - наскільки Росія дотримується нормативних умов зберігання ядерних пристроїв.

"Враховуючи, як в Росії можуть поцупити гроші, то умови зберігання можуть бути вкрай негативними", – пояснив експерт.

Ядерний шантаж РФ

Раніше повідомлялося про те, що в разі застосування ядерної зброї у війні з Україною Росія може отримати ядерний удар у відповідь. Ядерний удар у відповідь по РФ можуть завдати Сполучені Штати, пише британська The Sun.

У матеріалі підкреслюється, що США також можуть завдати у відповідь ядерний удар по Росії, в тому числі по Москві.

Нагадаємо, раніше Михайло Гончар пояснив, чому РФ не вигідно застосовувати ядерну зброю у війні проти України.

"По-перше, якщо в Росії розраховують, що після ядерного удару по ЗСУ або якомусь з міст Україна капітулює, то цього не буде. По-друге, застосування тактичного боєзаряду дасть РФ певну тактичну перевагу, але далі повинні йти російські війська і займати цю радіоактивно заражену територію", — звернув увагу він.

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