Путін не піде на застосування ядерної зброї: Ходжес назвав причини

Ядерна зброя найкраще працює, якщо її не використовувати, сказав Бен Ходжес.

Бен Ходжес оцінив ризики застосування Росією ядерної зброї / Фото УНІАН

Колишній командувач армії США в Європі Бен Ходжес, впевнений, що Росія не застосує ядерну зброю у війні проти України, ризиків практично немає.

"Думаю, що шансів на те, що Росія застосує ядерну зброю практично немає. Це так малоймовірно... Президент Байден попередив їх про катастрофічні наслідки. Я думаю, вони в це вірять", - сказав Ходжес в інтерв'ю ТСН.

За його словами, в РФ знають, що за допомогою тактичної ядерної зброї нічого не досягнуть.

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"Це не змінить ситуацію на полі бою на їхню користь. Не буде якихось яскравих результатів для Росії від застосування ядерної зброї. Насправді ядерна зброя найкраще працює, якщо її не використовувати. Тому що люди переживають: "Боже, вони можуть ядерну зброю застосувати". Щойно вони це зроблять, все закінчиться", — сказав Ходжес.

Як повідомляв Главред, за даними норвезької розвідки, російські кораблі вперше за останні 30 років почали виходити в море з тактичною ядерною зброєю на борту. Як йдеться у звіті, це може призвести до зниження порогу ядерної ескалації у разі зіткнення Росії та НАТО.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін привіз із собою "ядерну валізку" на святкування річниці Сталінградської битви, яке проходило у Волгограді 2 лютого.

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