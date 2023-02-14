Росія вивела в море кораблі з ядерною зброєю вперше з часів СРСР

Російські кораблі вперше за останні 30 років почали виходити в море з тактичною ядерною зброєю на борту. Як йдеться у звіті норвезької розвідки, це може призвести до зниження порогу ядерної ескалації у разі зіткнення Росії та НАТО.
За радянських часів військові кораблі Північного флоту регулярно виходили в море з тактичною ядерною зброєю, проте з часів Холодної війни про подібні випадки відомо не було.
"Основна частина ядерного потенціалу розміщена на підводних човнах і надводних кораблях Північного флоту", - наголошується в доповідь.
У Норвегії вважають, що тактична ядерна зброя може становити особливо серйозну загрозу в сценаріях потенційного протистояння Росії та НАТО.
У жовтні 2022 року були опубліковані супутникові знімки, які свідчили про те, що Росія розмістила біля кордону з Норвегією стратегічні бомбардувальники, здатні нести ядерну зброю – літаки Ту-160 і Ту-95.
Як повідомляв Главред, російський диктатор Володимир Путін привіз із собою "ядерну валізку" на святкування річниці Сталінградської битви, яке проходило у Волгограді 2 лютого.
Екскерівник Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії Микола Маломуж вважає, що НАТО відкрито вступить у війну з РФ лише в разі нападу на одного зі своїх членів. При цьому пряме протистояння Росії та Альянсу може розв'язати руки російському диктатору Володимиру Путіну в плані застосування ядерної зброї.
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