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У РФ є ще 4 млн боєприпасів: експерти оцінили, на скільки їх вистачить окупантам

Анна Ярославська
24 жовтня 2023, 16:01
Зниження темпів вогню армії РФ може перешкодити здатності російських сил проводити широкомасштабні наступальні операції.
Армія рф
У Росії залишається близько чотирьох мільйонів артилерійських снарядів / Колаж: Главред, фото: скріншот відео міноборони рф

У 2024 році у країни-агресора РФ буде достатньо боєприпасів, щоб підтримувати достатню потужність артилерійського вогню на фронті, хоча і на нижчому рівні, ніж у 2022 році. Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни.

За оцінками начальника розвідувального центру Сил оборони Естонії, полковника Антса Ківіселга, у Росії залишається близько чотирьох мільйонів артилерійських снарядів, які окупанти можуть використовувати для ведення бойових дій "низької інтенсивності" впродовж ще одного року.

Ківіселг додав, що є повідомлення про те, що Північна Корея відправила до Росії до 1000 контейнерів, кожен з яких містить від 300 до 500 артилерійських боєприпасів. Таким чином, КНДР можливо, надала Росії від 300 тисяч до півмільйона одиниць боєприпасів, яких може вистачити до одного місяця при поточній щоденній нормі споживання в близько 10 тисяч снарядів на день.

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При цьому західні джерела і супутникові зображення підтверджують, що поставки з Північної Кореї, ймовірно, переважно складаються з артилерійських снарядів, різко зросли після того, як російська та північнокорейська влада, ймовірно, почали більш офіційне військово-технічне співробітництво у вересні. І Північна Корея, ймовірно, здатна забезпечити подальші поставки.

Таким чином, з урахуванням виробничих потужностей російської артилерії та постійного експорту північнокорейської артилерії, Росія, ймовірно, зможе підтримувати в цілому достатню скорострільність в осяжному майбутньому.

Аналітики акцентують: зниження темпів вогню армії РФ може перешкодити здатності російських сил проводити широкомасштабні наступальні операції. При цьому окупанти навряд чи зіткнуться з такою широкомасштабною нестачею, що вона хронічно підриватиме оборонні операції та забезпечить українцям перевагу.

Поставки зброї з КНДР в РФ

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США в Білому домі Джон Кірбі заявив, що РФ отримала від Північної Кореї тисячу контейнерів з військовою технікою та боєприпасами.

Глава ГУР Кирило Буданов заявив, що Північна Корея вже півтора місяці постачає російським окупантам боєприпаси, зокрема снаряди 122 мм і 152 мм, а також ракети до "Градів".

За даними Reuters, якщо Північна Корея надасть Росії артилерійські снаряди та іншу зброю, це допоможе країні-агресору розширити запаси боєприпасів, але навряд чи змінить хід війни. Але доступ до цих запасів, найімовірніше, значно збільшить можливості Росії в короткостроковій перспективі.

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