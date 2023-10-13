Тисячі контейнерів з боєприпасами: у США розкрили, як КНДР озброює Росію

Північна Корея постачала в Росію зброю для використання на Україні.

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КНДР почала постачати РФ боєприпаси / Колаж: Главред, Фото: Рixabay / gfs_mizuta, Telegram

Країна-агресор РФ отримала від Північної Кореї тисячу контейнерів з військовою технікою і боєприпасами, заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США в Білому домі Джон Кірбі.

"Частково через наші санкції та експортний контроль Росія була змушена відчайдушно шукати по всьому світу військову техніку", - цитує його видання The Hill.

За словами офіційного представника Білого дому, у США є інформація, що Північна Корея постачала в Росію зброю для використання на Україні.

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Координатор зі стратегічних комунікацій СБ США зазначив, що контейнери були відправлені в період з 7 вересня по 1 жовтня між станцією Наджин (Північна Корея) і портом Дунай (Росія)

"Наша інформація свідчить про те, що за останні тижні Північна Корея надала Росії понад 1000 контейнерів військової техніки і боєприпасів", - додав Кірбі.

КНДР відправляє в РФ боєприпаси / @lrozen

Що відомо про допомогу КНДР Росії

Раніше повідомлялося, що КНДР після зустрічі Кім Чен Ина і Путіна наростила поставки в РФ. Аналітики Beyond Parallel на супутниковому знімку від 5 жовтня нарахували близько 73 вагонів, активність залізничного пересування між КНДР і РФ зросла.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що у КНДР зганьбилися абсурдною заявою щодо війни РФ з Україною. У МЗС Північної Кореї зазначили, що їхня країна і Росія нібито має традиційні відносини дружби.

Нагадаємо, за даними Reuters, якщо Північна Корея надасть Росії артилерійські снаряди та іншу зброю, це допоможе країні-агресору розширити запаси боєприпасів, але навряд чи змінить хід війни. Але доступ до цих запасів, найімовірніше, значно збільшить можливості Росії в короткостроковій перспективі.

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