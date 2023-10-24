"Окупанти промокнуть і замерзнуть": ЗСУ хочуть перетворити зиму на зброю проти РФ - NYT

Ракетними ударами по тилу українські військові хочуть знизити боєздатність російських військ.

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У NYT описали можливу тактику ЗСУ на полі бою взимку / Колаж: Главред, фото, 93-тя ОМБр Холодний Яр

Взимку Сили оборони України планують атакувати ракетами російські командні центри, склади боєприпасів та лінії постачання, що розташовані в тилу. Якщо ЗСУ чи вдасться порушити логістику ворога, то окупанти "буквально промокнуть і замерзнуть".

Як пише The New York Times, ракети ATACMS, які нещодавно передали США, дають українським силам можливість завдавати ударів по російських позиціях на всій окупованій території.

При цьому журналісти зазначають, що країна-агресор Росія в 2023 році навчилася краще адаптуватися до бойових дій. РФ може спробувати змінити маршрути поставок або використовувати свою артилерію та авіацію для протидії обстрілу з боку українських військ.

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За словами аналітика Джека Уотлінга, якщо російські війська будуть залучені в оборону широким фронтом, а їхня логістика - сильно порушена, то окупанти "буквально промокнуть і замерзнуть".

"Якщо цілеспрямовані удари можуть посилити їхню логістику, то обмежена підготовка і польова підготовка російських військ можуть максимізувати критичні порушення", - пояснив він.

У NYT описали і плани окупантів. Зокрема, РФ завдаватиме ударів по цивільній енергетичній інфраструктурі України.

Ракетні удари РФ по Україні

В осінньо-зимовий період на Україну знову чекають масовані обстріли енергетичної інфраструктури - російські окупанти знову спробують влаштувати нам блекаут. Про це заявив керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов.

За словами Буданова, Україна працює над спеціальною кампанією стримування і відплати, щоб протистояти можливим ударам окупантів по енергетичних об'єктах.

Глава Міністерства оборони України Рустем Умеров також заявив, що взимку країна-агресор Росія буде зосереджуватися на завданні ударів по енергетичній інфраструктурі. Україна не залишить це без відповіді, але потрібно більше зброї, зокрема багатоцільових винищувачів.

Російські окупанти почали використовувати для атак по Україні нові дрони кустарного виробництва. І якщо іранські Shahed-136/131 називають "мопедами" через характерний звук, то ці БПЛА охрестили "газонокосарками". Стало відомо, яку небезпеку вони несуть.

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