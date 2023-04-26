У Путіна заговорили про припинення війни в Україні: експерт назвав причину

Олександр Мусієнко пояснив заяву Євгена Пригожина про необхідність зупинити війну.

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У Путіна заговорили про припинення війни в Україні / скріншот YouTube

Власник терористичної організації ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заговорив про необхідність зупинити так звану "спеціальну військову операцію" в Україні.

Причиною цього стали величезні втрати серед російських найманців, але в оточенні російського диктатора Володимира Путіна навряд чи прислухаються до думки Пригожина, в інтерв'ю ТСН розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

"Думка Пригожина мало хто буде враховувати. Те, що він говорить — політична заява, яка має на меті просто прикрити те, що скоро терористична організація "вагнерівців" буде стрімко втрачати кадровий ресурс. Вони вже зазнали колосальних втрат, йому не буде, ким воювати. Звідси це виття і ниття про те, що потрібно припиняти. Це пояснюється тим, що "вагнерівці" зазнали втрат, їм не вистачає людей", — пояснив Мусієнко.

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Хто такий Олександр Мусієнко Олександр Мусієнко-блогер і експерт. Є головою недержавної організації "Центр військово-правових досліджень". Виступає в якості експерта в ефірах телеканалів, пише My.ua.

Заяви Пригожина про війну в Україні

Глава ПВК "Вагнер" Євген Пригожин опублікував статтю, в якій заявив, що російському диктатору Володимиру Путіну треба поставити "жирну крапку" в цій "СВО", бо окупанти вже "досягли запланованих результатів".

Російський політолог і політтехнолог, колишній спічрайтер Володимира Путіна Аббас Галлямов вважає, що недавня стаття ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина про завершення війни є не дуже якісною спробою популізму, якій не варто надавати великого значення.

Політолог Олексій Кошель вважає, що ватажок бандформувань ПВК Вагнер Євген Пригожин "зійшов з рейок", граючи в політичні ігри. Він переконаний, в тому, що у "кухаря Путіна" виразно простежується зрив. Разом з тим він вважає, що Кремль вже підготував сценарій і "поправить" Пригожина досить суворим способом — або "новачком", або автокатастрофою.

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