Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

"Всіх забрали": в ГУР зробили гучну заяву про мобілізацію на окупованих регіонах

Юрій Берендій
24 березня 2026, 16:33оновлено 24 березня, 17:32
На тимчасово окупованих територіях України Росія фактично вичерпала мобілізаційний ресурс через примусову мобілізацію та значні втрати, вказали в ГУР.
В ГУР зробили заяву про мобілізацію на окупованих регіонах / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Російська мобілізація на тимчасово окупованих територіях України є неефективною, оскільки там фактично відсутній повноцінний ресурс людей, які могли б воювати та тримати зброю. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Черняк у коментарі проєкту "Радіо Свобода" "Донбас Реалії".

"Всіх або примусово забрали, примусово мобілізували, або люди пішли самі, і вже давним-давно загинули, і там нікого не лишилося. Повноцінного якогось мобілізаційного ресурсу, який здатен воювати, який здатен тримати зброю в руках, на тимчасово окупованих територіях, тим більше на Донеччині, Луганщині, вже просто не існує. Лишилися чоловіки, які там здатні підтримувати якусь певну інфраструктуру, але стати членами воєнізованих якихось формувань вони вже не можуть", – заявив він.

відео дня

Підпишіться на наш канал у WhatsApp, щоб першими дізнаватися про найважливіші новини. Також запрошуємо до нашого Telegram-каналу.

Він також підкреслив, що на окупованих після 2022 року територіях Херсонської та Запорізької областей мобілізаційні можливості також обмежені.

За його словами, спочатку там проводили примусову паспортизацію, а згодом — і примусову мобілізацію, внаслідок чого значну частину людей уже забрали. Ті, хто не встиг виїхати на підконтрольну Україні територію або до Росії, опинилися в лавах російських військ, і, як він зазначив, у багатьох випадках ці люди вже загинули.

Мобілізація на тимчасово окупованих територіях - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російська адміністрація на тимчасово окупованих територіях України створює власну систему для проведення мобілізації до армії РФ. Зокрема, очільник окупаційної влади на Донеччині підписав так званий "указ про призов-2026", що свідчить про перехід від разових мобілізаційних заходів до постійної та системної моделі призову. Про це повідомили в Центрі національного спротиву.

За даними української військової розвідки, з лютого 2022 року по липень 2025 року Росія примусово мобілізувала понад 46 тисяч громадян України на окупованих територіях.

Крім того, російське військово-політичне керівництво вже включило захоплені території України до складу Південного військового округу та розпочинає мобілізацію місцевого населення з метою залучення його до бойових дій, повідомив заступник командира 3-го армійського корпусу Дмитро Кухарчук.

Інші новини:

Про джерело: ГУР

Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні ГУР новини України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Летіли сотні дронів: Ігнат розкрив подробиці масованого удару РФ по Україні

Летіли сотні дронів: Ігнат розкрив подробиці масованого удару РФ по Україні

18:29Україна
У низці міст України лунають потужні вибухи, є прильоти: що відомо на зараз

У низці міст України лунають потужні вибухи, є прильоти: що відомо на зараз

17:28Україна
Потужний удар у Криму: підірвано ПУ ракет Циркон разом із росіянами

Потужний удар у Криму: підірвано ПУ ракет Циркон разом із росіянами

17:28Україна
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп Таро на завтра, 25 березня: Тельцям — йти вперед, Скорпіонам — відкритий шлях

Гороскоп Таро на завтра, 25 березня: Тельцям — йти вперед, Скорпіонам — відкритий шлях

Вони ось-ось озолотяться: чотири знаки зодіаку зроблять крок до великих грошей

Вони ось-ось озолотяться: чотири знаки зодіаку зроблять крок до великих грошей

Китайський гороскоп на завтра, 25 березня: Півням — допомога, Собакам — знайомства

Китайський гороскоп на завтра, 25 березня: Півням — допомога, Собакам — знайомства

Карта Deep State онлайн за 24 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 24 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Мало хто знає — яка головна різниця між білою і червоною цибулею

Мало хто знає — яка головна різниця між білою і червоною цибулею

Останні новини

18:29

Летіли сотні дронів: Ігнат розкрив подробиці масованого удару РФ по Україні

18:15

У 2027 році неможливо: у Єврокомісії назвали дві умови для вступу України до ЄС

18:12

Дівчина купила комод у секонд-хенді й пошкодувала, відкривши шухляду

18:07

Перці виростуть гігантськими та соковитими: що покласти в лунки перед висадкою

17:36

"Його спів був молитвою": помер найстарший кобзар УкраїниВідео

Завантажте Главред у Play Маркет: ми запустили мобільний додаток на AndroidЗавантажте Главред у Play Маркет: ми запустили мобільний додаток на Android
17:28

У низці міст України лунають потужні вибухи, є прильоти: що відомо на зараз

17:28

Потужний удар у Криму: підірвано ПУ ракет Циркон разом із росіянами

17:26

Пса залишили з жорстокою запискою: її зміст вразив навіть волонтерів

17:11

Житомирщину прогріє до +16: синоптики назвали дату різкого потепління

Реклама
17:09

"Дозволяти такий тон і слова": Зібров жорстко висловився про скандал із ПавлікомВідео

16:44

У трьох китайських знаків зодіаку до кінця року збудуться всі мрії – хто вони

16:40

Росія вдарила дронами по центру Львова, є прильоти - перші подробиціФото

16:35

Повістку можуть вручити в будь-якому місці: розкрито важливий алгоритм роботи ТЦК

16:35

Еліта радянського суспільства: які професії поважали найбільше в СРСР

16:33

"Всіх забрали": в ГУР зробили гучну заяву про мобілізацію на окупованих регіонах

16:21

Долар з євро різко змінили позиції: новий курс валют на 25 березня

16:13

Що означає вислів "хоч греблю гати": вчителька дала неочікуване пояснення

16:04

Через страх втратити: Пугачова та Галкін ухвалили термінове рішення

15:51

Атомна бомба впала на город фермера: сусіди кричали, що настає кінець світу

15:25

На Україну чекає похолодання: синоптик назвала дату зміни погоди

Реклама
15:21

Чому щоденний душ після 60 може нашкодити здоров’ю: названо оптимальну частоту

15:07

Чорне золото України: як видобувають нафту і чому її не можуть дістати всю

14:54

У списку був Стерненко і не тільки: СБУ ліквідувала кілера і зловила агентів ГРУФото

14:49

Business Wisdom Summit 2026: у Києві поділяться практичними стратегіями для бізнесів сміливих

14:39

"Артистами не озвучуються": Руслана висловила претензії Джамалі

14:35

"Він викрав обох синів, а я безсила": матір понад рік бореться за дітей

14:26

"Вже вміє працювати з паяльником": Притула розповів про можливу мобілізацію сина

14:24

Дивний лайфхак часів СРСР: для чого у фари авто заливали гальмівну рідину

14:19

Скарби зі звалища: серед сміття знайшли діаманти вартістю в мільйони гривень

13:41

Атака на Україну триває: "Флеш" попередив про загрозу нових ракетних ударів

13:40

Орган спільного регулювання у сфері аудіовізуальних медіасервісів затвердив Положення про експертні колегії новини компанії

13:32

Юна родичка Дзідзьо вступила до лав ЗСУ — як відреагував артист

13:18

У Раді готують план на випадок, якщо доведеться воювати "ще три роки" – ЗМІ

13:06

Великдень уже близько: 5 простих ідей декору, які прикрасять дім

13:02

Як сказати українською "вопрос на засыпку" - правильний варіант знають не всіВідео

12:42

Чоловік Юлії Висоцької не може ходити без допомоги: як він зараз виглядає

12:15

"Величезні забаганки": Глущенко зробила зізнання про стосунки після розлучення

12:06

Як додати кілька сантиметрів зросту без підборів: секрети від стилістів

12:03

Жлукто замість пральної машини - як прали білизну сотні років тому

12:02

Віктор Павлік вперше висловився щодо скандалу з Палацом "Україна"

Реклама
11:55

Скоро потеплішає: яка погода буде в Харкові найближчими днями

11:53

Ніхто не очікував: дівчина, яка не знала про вагітність, народила на вулиці

11:51

Великодній кошик 2026: скільки коштуватимуть паска, м’ясо та овочі

11:49

У Дніпрі дрон влучив у багатоповерхівку: кількість постраждалих росте - перші деталіФото

11:48

ППО України збила всі крилаті ракети: у ЗСУ назвали особливість нічної атаки РФФото

11:30

Гороскоп на квітень 2026 року: Овни зможуть збільшити дохід, а Левам — пригоди

11:25

"Все робить тихо": близька подруга Меган Маркл виклала всю правду

11:23

Рівненщину різко пригріє, але є нюанс: синоптики попереджають про зміну погоди

11:08

РФ атакувала 11 областей України: президент розкрив кількість жертвФото

11:07

Китайський гороскоп на завтра, 25 березня: Півням — допомога, Собакам — знайомства

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
ПолітикаВідключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізація
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини Одеси
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийОлена ЗеленськаПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні Лорак
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти