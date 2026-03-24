'Всіх забрали': в ГУР зробили гучну заяву про мобілізацію на окупованих регіонах

На тимчасово окупованих територіях України Росія фактично вичерпала мобілізаційний ресурс через примусову мобілізацію та значні втрати, вказали в ГУР.

В ГУР зробили заяву про мобілізацію на окупованих регіонах

Російська мобілізація на тимчасово окупованих територіях України є неефективною, оскільки там фактично відсутній повноцінний ресурс людей, які могли б воювати та тримати зброю. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Черняк у коментарі проєкту "Радіо Свобода" "Донбас Реалії".

"Всіх або примусово забрали, примусово мобілізували, або люди пішли самі, і вже давним-давно загинули, і там нікого не лишилося. Повноцінного якогось мобілізаційного ресурсу, який здатен воювати, який здатен тримати зброю в руках, на тимчасово окупованих територіях, тим більше на Донеччині, Луганщині, вже просто не існує. Лишилися чоловіки, які там здатні підтримувати якусь певну інфраструктуру, але стати членами воєнізованих якихось формувань вони вже не можуть", – заявив він. відео дня

Він також підкреслив, що на окупованих після 2022 року територіях Херсонської та Запорізької областей мобілізаційні можливості також обмежені.

За його словами, спочатку там проводили примусову паспортизацію, а згодом — і примусову мобілізацію, внаслідок чого значну частину людей уже забрали. Ті, хто не встиг виїхати на підконтрольну Україні територію або до Росії, опинилися в лавах російських військ, і, як він зазначив, у багатьох випадках ці люди вже загинули.

Мобілізація на тимчасово окупованих територіях - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російська адміністрація на тимчасово окупованих територіях України створює власну систему для проведення мобілізації до армії РФ. Зокрема, очільник окупаційної влади на Донеччині підписав так званий "указ про призов-2026", що свідчить про перехід від разових мобілізаційних заходів до постійної та системної моделі призову. Про це повідомили в Центрі національного спротиву.

За даними української військової розвідки, з лютого 2022 року по липень 2025 року Росія примусово мобілізувала понад 46 тисяч громадян України на окупованих територіях.

Крім того, російське військово-політичне керівництво вже включило захоплені території України до складу Південного військового округу та розпочинає мобілізацію місцевого населення з метою залучення його до бойових дій, повідомив заступник командира 3-го армійського корпусу Дмитро Кухарчук.

Інші новини:

Про джерело: ГУР Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

