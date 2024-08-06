У Путіна прокоментували можливість переговорів на основі формули Зеленського

Агресор Росія вже неодноразово коментувала ідею мирного врегулювання війни в Україні, однак пропозицій, чи заяв, які б свідчили про реальне бажання припинити війну РФ так і не озвучила.
На цей раз секретар Ради безпеки РФ Сергій Шойгу заявив, що нібито Київ не надіслав жодної реакції у відповідь на умови щодо врегулювання ситуації в Україні, які напередодні озвучив кремлівський диктатор Володимир Путін.
"З того часу минуло майже два місяці, якоїсь реакції немає", - сказав він.відео дня
Як повідомляють росЗМІ, Шойгу назвав безглуздою ідею говорити про формати Женевської конференції з України чи Формули миру Зеленського, адже переговори без головного переговорника у Кремлі вважають не дуже зрозумілими.
Хто такий Сергій Шойгу?
Сергій Шойгу - державний діяч та політик країни-агресора Росії. Міністр оборони Російської Федерації з 6 листопада 2012 року по 12 травня 2024. Секретар Ради Безпеки РФ з 12 травня 2024 року. Підозрюваний у вчиненні особливо тяжких злочинів проти основ національної безпеки України, миру та міжнародного правопорядку. Перебуває у міжнародному розшуку з червня 2024 року, пише Вікіпедія.
Шляхи мирного врегулювання війни в Україні
Нагадаємо, спецпредставник уряду КНР з питань Євразії Лі Хуей під час поїздки до Бразилії заявив, що так званий "консенсус" Китаю та Бразилії - план щодо врегулювання війни в Україні - нібито здобув підтримку в понад 110 країнах світу.
Напередодні стало відомо, що російська сторона поки не готується до участі в саміті миру щодо розв'язаної країною-агресоркою війни проти України. Аргументує ворог це тим, що розмовляти з "київським режимом" можна, але довіряти нікому з тих, хто править зараз в Україні, нібито не можна.
Раніше повідомлялося, що Україна готова до переговорів з Росією, однак у цьому процесі усі залучені сторони мають дотримуватися міжнародного права і поваги до територіальної цілісності країни, щодо якої ведеться агресія.
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