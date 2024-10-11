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У Путіна залишилася єдина "червона лінія" – американський експерт

Альона Вороніна
11 жовтня 2024, 19:28
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США повинні дозволити Україні бити вглиб Росії далекобійною зброєю і заохотити союзників, щоб вони зробили так само, вважає Пітер Юул.
У Путіна залишилася єдина 'червона лінія' – американський експерт
У Путіна залишилася єдина "червона лінія"/ колаж: Главред, фото: міноборони РФ, скрін з відео

У російського диктатора Володимира Путіна залишилася єдина "червона лінія" – він боїться прямого втручання військ НАТО у війну.

Глава Кремля боїться Північноатлантичного альянсу і Сполучених Штатів Америки. Таку думку висловив директор національної безпеки Інституту прогресивної політики Пітер Юул в авторській колонці для американського видання The Hill.

Він нагадав, що США і їхні союзники по НАТО вже не один раз перетинали "червоні лінії", які раніше окреслював Путін, і це не мало особливих наслідків. Але зараз офіційні особи Сполучених Штатів не хочуть дозволяти Україні використовувати американську зброю для нанесення ударів по цілях у глибині країни-агресорки Росії.

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"Повідомляється, що вони побоюються, що Москва помститься безпосередньо державам-членам НАТО, применшуючи ефект, який удари по російських аеродромах, складах матеріально-технічного забезпечення та плацдармах можуть мати на полі бою", – зазначив Юул.

Він наголосив, що єдиною "червоною лінією" для Путіна є пряме втручання військ Альянсу у війну в Україні. А все, що буде нижче порогу прямого втручання НАТО, ймовірно, не спровокує серйозної відповіді проти США або їхніх союзників, хоча може призвести до більш жорстких ударів РФ по українських цивільних.

Пітер Юул вважає, що США повинні зняти обмеження на застосування боєприпасів далекого радіусу дії і заохотити союзників зробити те саме. За його словами, винятком можуть бути лише атаки на стратегічні радари раннього попередження в РФ, які, серед іншого, мали б попередити Москву про наближення ядерної атаки.

За словами експерта, удари вглиб Росії далекобійною зброєю не стануть вирішальним фактором для перемоги України у війні, але можуть зменшити тиск на українські сили, які воюють на передовій, а також підірвати здатність Москви здійснювати терористичні атаки проти українських цивільних.

Що таке The Hill?

The Hill — американська газета та цифрова медіакомпанія, що базується у Вашингтоні, округ Колумбія. Вона була заснована в 1994 році. У 2020 році це був найбільший незалежний сайт політичних новин у США, пише Вікіпедія.

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