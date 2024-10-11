'Щодня ставлять рекорди': в 'Атеш' озвучили втрати ворога на одному із напрямків

Російські війська зазнають "катастрофічних втрат" на Покровському напрямку. Про це повідомляють партизани руху "Атеш".
У повідомленні йдеться, що на окупованих територіях госпіталі та лікарні переповнені, з медустанов терміново виписують цивільних, щоб звільнити місця для окупантів, які отримали поранення.
"Агент "Атеш" з-поміж військовослужбовців 30-ї ОМСБР повідомив про катастрофічні втрати на Покровському напрямку. Щодня бригади ставлять нові "рекорди" — лише за добу в їхній бригаді до 50 людей пораненими та вбитими. Лікарні та госпіталі переповнені., – зазначено у повідомленні.відео дня
В "Атеш" підтвердили отриману інформацію з іншого джерела.
"Інформацію підтвердив агент із медперсоналу однієї з лікарень Макіївки, зазначивши, що окупаційна влада продовжує ігнорувати потреби мирних жителів заради порятунку своїх солдатів.", – заявили партизани руху "Атеш".
Рух "Атеш"
Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.
Наступ ворога на Покровськ — останні новини
Нагадаємо, що окупанти намагаються оточити місто Селидове в Покровському районі Донеччини. Ворог там останніми днями нарощує тиск на півночі від міста та в районі Маринівки. Окупанти штурмують з ранку до ночі виключно піхотою, без техніки та мають мінімальні успіхи.
Напередодні керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко повідомляв, що російські загарбники спробують захопити Покровськ в Донецькій області до закінчення поточного року.
Аналітики американського Інституту вивчення війни повідомляли, що армія країни-агресора Росії просунулася на південний схід від Покровська під час продовження наступальних операцій.
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