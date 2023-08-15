У Паші-мерседеса діагностували інфаркт - адвокат

У митрополита Московського патріархату Павла Лебедя ("Мерседеса") лікарі нібито підтвердили інфаркт міокарду, повідомив його адвокат Микита Чекман у Telegram.
"За офіційною інформацією від закладу охорони здоровʼя, митрополиту Павлу посталено діагноз гострий інфаркт міокарду!" - написав Чекман.
Зараз Павло вже відновлюється після операції, йому нібито не можна підніматися з ліжка, додав Чекман у коментарі "Суспільному". Будь-якої іншої конкретики щодо стану московського попа юрист уникнув.
"Я не можу з лікарями більш неофіційно спілкуватись, я ж не є родичем. Те, що я знаю, я повідомляю суспільству узгоджену позицію. Більш детально не можу вам пояснити", - сказав Чекман.
Він вимагає від правоохоронних органів зупинити будь-яке провадження щодо митрополита у зв'язку з його станом здоров'я.
Напередодні Чекман стверджував, що Павла госпіталізували у кардіологічне відділення однієї з київських клінік. Жодних коментарів медиків з цього приводу не було. Адвокат у подробиці не вдавався.
Справа Паші-мерседеса (Павла Лебедя)
Митрополита УПЦ МП, екс-намісника Києво-Печерської лаври затримали за двома статтями про розпалювання релігійної ворожнечі та виправдання агресії Росії.
Після того, як суд змінив "запобіжний" Лебедю на тримання під вартою, 7 серпня митрополита випустили на волю під величезну заставу у 33 мільйони гривень, яку нібито назбирали віряни Московського патріархату.
До слова, СБУ опублікувала плівки Лебедя, на яких той радіє окупації Херсона і звинувачує українську владу у провокуванні війни. Також він казав, у найкращих традиціях кремлівської пропаганди, що це війна "між Росією і Америкою", яка триватиме "до останнього українця".
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