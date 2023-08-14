Пашу-мерседеса госпіталізували - адвокат

Випустили Павла з СІЗО під величезну заставу ще 7 серпня.

https://glavred.net/ukraine/pavla-mersedesa-gospitalizirovali-advokat-10493245.html Посилання скопійоване

Московський піп уже не в СІЗО / Колаж Главред. Фото: СБУ, УНІАН

Митрополита Московського патріархату, екс-намісника Києво-Печерської лаври Павла Лебедя ("Мерседеса") госпіталізували й прооперували.

Як повідомив його адвокат Микита Чекман у Telegram, московського попа ушпиталили до кардіологічного відділення однієї з київських клінік.

Інших подробиць Чекман не розкриває.

відео дня

"Митрополита Павла сьогодні було терміново госпіталізовано до кардіологічного відділення однієї із лікарень міста Києва та проведено оперативне втручання!" - йдеться у повідомленні адвоката "Мерседеса".

Павло Лебідь на волі

7 серпня Павла Лебедя ("Мерседеса"), підозрюваного, зокрема, у виправданні збройної агресії РФ, випустили під заставу у 33 мільйони гривень. Стверджувалось, що цю захмарну суму на заставу назбирала "більш ніж тисяча людей".

Заарештували Павла у липні 2023 року. Тоді суд змінив "запобіжний" з домашнього арешту до тримання під вартою під величезну заставу.

Екс-намісника Лаври підозрюють за статтями про розпалювання релігійної ворожнечі і виправдання агресії Росії.

Окремо СБУ опублікувала плівки Лебедя, на яких той радіє окупації Херсона і звинувачує українську владу у провокуванні війни. Також він казав, у найкращих традиціях кремлівської пропаганди, що це війна "між Росією і Америкою", яка триватиме "до останнього українця".

Вас можуть зацікавити новини: