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"В окупантів підгоріло": на Запоріжжі прогриміли потужні вибухи

24 вересня 2022, 22:13

За попередніми даними, вибух прогримів в районі, де росіяни могли розміщувати свої вертольоти.

На півдні ЗСУ знищили чотири військові склади
На півдні прогриміли вибухи в захоплених окупантами містах / Фото УНІАН

У центрі Бердянська Запорізької області, захопленого окупантами РФ, в суботу ввечері, 24 вересня, прогримів потужний вибух.

Як повідомляє Бердянська міська рада в Telegram, жителі повідомляють, що звук лунав з центру міста.

Зазначимо, що в Запорізькій області повітряна тривога не була оголошена.

'В окупантів підгоріло': на Запоріжжі прогриміли потужні вибухи

Крім того, в тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області в суботу, 24 вересня, пролунав потужний вибух.

Вибух у Мелітополі чули в районі авіамістечка. Офіційна інформація про це відсутня, повідомляє видання РІА-Мелітополь.

Вибух в окупованому Мелітополі пролунав орієнтовно о 21:31. Він стався в районі авіамістечка. Після цього на місці інциденту видно чорний дим.

За попередніми даними, там росіяни могли розміщувати свої вертольоти.

'В окупантів підгоріло': на Запоріжжі прогриміли потужні вибухи
/ t.me/riamelitopol

"За інформацією очевидців, в ту сторону поїхала пожежна машина. Збираємо інформацію, де в окупантів підгоріло цього разу", - додав в Telgram мер Мелітополя Іван Федоров.

'В окупантів підгоріло': на Запоріжжі прогриміли потужні вибухи

Раніше повідомлялося, що в центрі Херсона, захопленого російськими окупантами, в п'ятницю вдень, 16 вересня, прогриміли потужні вибухи.

У момент удару по адміністрації Херсонської області, там приходила нарада " глав" адміністрацій і округів.

У Луганську, захопленому російськими окупантами, прогримів вибух у будівлі "Генеральної прокуратури" терористичної "ЛНР".

В результаті вибуху загинув "генпрокурор" "ЛНР" Сергій Горенко.

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