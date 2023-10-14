У окупантів шалені втрати під Авдіївкою: РФ за 4 доби втратила 3 тисячі росіян

Українські військові стримують ворожий штурм та знищують купу військової техніки і живої сили.

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Окупанти втратили за 4 доби понад 3 тисячі росіян / Колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗС України, Нацполіція України

Російські окупанти штурмують позиції українських військових та намагаються захопити Авдіївку в Донецькій області. За 4 доби РФ втратила вже понад 3 тисячі окупантів. Про це в ефірі телемарафону заявив речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

Він переконаний, що "взяття" Авдіївки стало б для окупантів "перемогою", тому вони кидають на цей напрямок величезні сили.

Окупанти кидають у бій новомобілізованих росіян, як "гарматне м'ясо".

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"Наразі чотири доби поспіль зростають втрати у ворога. Ворог втратив понад триста одиниць військової техніки. Втрати в живій силі більш як три тисячі осіб. Це за неповних п’ять діб. Тому ворог зривається на мирному населенні, на цивільних ... Ми спалили багато техніки, тому ворог продовжує гнати піхоту. Можна це назвати також м’ясними штурмами", - сказав Штупун.

Він додав, що штурм Авдіївки схожий на штурм Бахмута. Коли російська техніка не могла проїхати, окупанти кидали в бій піхоту.

Ситуація в Авдіївці

Раніше Віталій Барабаш розповів про те, що російські окупанти лізуть, як таргани, намагаючись взяти Авдіївку в оточення. Четверту добу в Авдіївці тривають запеклі бої. Окупанти б'ють з усього, що у них є. ВСУ тримають свої позиції.

В ОП розповіли про ситуацію в Авдіївці і зазначили, що там тривають запеклі бої. РФ активізувалася на Авдіївському напрямку, щоб відвернути увагу українських військових і зупинити захисників на Південному і Запорізькому напрямках.

Нещодавно стало відомо про те, що Москва встановила новий дедлайн для "взяття" Донеччини - до 31 грудня. Саме з цим пов'язано те, що ворог намагається знищити місто і захопити його. Якщо ворогові вдасться взяти місто, то окупанти опиняться на стратегічних висотах.

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