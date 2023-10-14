"У них тут залишилися зв’язки": що відомо про братів, які навели ракету на кафе в Грозі

У братів Мамонів, які скоригували удар ракети по кафе в селі Гроза Харківської області й прирекли на смерть понад півсотні своїх односельчан, могли залишитися зв'язки на Харківщині серед далеких родичів та знайомих.
Зараз чоловіки перебувають на території країни-агресорки РФ, куди втекли після того, як українські військові звільнили їхнє село від російських окупантів. Про це повідомляє ТСН.ua із посиланням на джерела в правоохоронних органах.
"За нашою інформацією, наразі брати Мамони перебувають на території Белгородської області Росії, куди вони втекли під час деокупації Харківщини. Але при цьому ми не виключаємо, що у них залишились зв’язки з дальніми родичами, знайомими, які мешкають тут", – розповіло джерело у правоохоронних органах.відео дня
За даними правоохоронців, один із братів-навідників до повномасштабної війни працював в ДАІ Харківської області (Державтоінспекція в Україні існувала до листопада 2015 року – ред.).
Після того, як російські загарбники окупували частину Харківщини, зокрема і село Гроза, брати Мамони перейшли "на службу" до так званої "поліції" окупантів.
Раніше у СБУ повідомляли, що брати Мамони після втечі в Росію продовжили працювати на окупантів. Вони дистанційно формували свою мережу інформаторів на підконтрольній Україні території. Щоб дізнатися якусь інформацію, вони "втемну" випитували її у своїх родичів, сусідів і знайомих з деокупованих міст та селищ Харківської області. "По-дружньому" спілкуючись з родичами та знайомими у месенджерах, вони випитували у людей місця розташування Сил оборони та інформацію про масові заходи на території регіону.
Ракетний удар окупантів по кафе у Грозі
5 жовтня стало відомо про те, що росіяни вдарили по кафе і магазину на Харківщині. Окупанти обстріляли кафе та магазин у селі Гроза Куп'янського району. Там було багато цивільних і діти.
Тіла загиблих в селі Гроза були понівечені і розірвані. Окупанти вбили 55 людей, з яких одну дитину. У тому числі була вбита вся сім'я перепохованого військового, який на початку повномасштабного вторгнення був похований у Дніпрі. У селі Гроза на Харківщині загинули дружина, невістка і син військового, на честь якого влаштували поминальний обід.
Після цього повідомлялося, що в Грозі риють могили і готуються до масових поховань. На місцевому кладовищі розчищають хащі і риють нові могили. Через цей удар у багатьох родинах є по 2-5 загиблих.
СБУ викрила 2 зрадників, які прирекли до смерті своїх односельчан. Чоловіки після звільнення села від окупантів втекли до Росії разом із загарбниками, забравши з собою свої сім’ї. Перебуваючи в РФ, вони випитали у жителів села, коли будуть поминки за військовим, і навели ракету.
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