США вважають НПЗ Росії "цивільною" інфраструктурою: скандальна заява

У міністерстві оборони США ще раз підкреслили, що удари по нафтопереробним можливостям РФ викликають у них "занепокоєння".

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Україна бʼє по НПЗ Росії / Колаж Главреда. Фото: скріншот відео, УНИАН, T.ME/YURI_ZAPALATSKIY

Сполучені Штати вважають енергетичний сектор Росії, який забезпечує роботу ВПК окупантів, "цивільною". Таку заяву зробила заявила помічниця глави Пентагону з питань міжнародної безпеки Селеста Валландер. Її цитує журналістка CNN Наташа Бертранд.

"Питання про атаки на критично важливу інфраструктуру, коли це цивільні цілі, викликає у нас занепокоєння", - сказала Валландер, коментуючи удари України по нафтопереробним заводам росіян.

При цьому у Пентагоні похвалили Україну за дотримання найвищих стандартів щодо ведення збройних конфліктів, що є "одним з елементів європейської демократії".

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До слова, Україна неодноразово наголошувала, що нафтопереробні заводи країни-агресорки є законними військовими цілями для ЗСУ, оскільки обслуговують потреби російських окупантів.

Удари по Росії Росію не вперше "трясе" від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України. Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по обʼєктах ВПК росіян, зокрема полігонах, аеродромах та заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, яка обслуговує сили загарбників. Тепер, за словами голови ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни". "Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

США проти ударів України по НПЗ росіян - головне

Міністр оборони США Ллойд Остін закликав Україну "замість атак на російські НПЗ зосередитись на тактичних і оперативних цілях, що можуть вплинути на ситуацію безпосередньо на полі бою".

На думку Америки, ці удари можуть вплинути на енергетичну ситуацію у світі.

"Ці атаки можуть мати опосередковані наслідки для глобальної енергетичної ситуації. Україні краще йти по тактичних та оперативних цілях, які можуть безпосередньо вплинути на поточні бої", – сказав Остін комітету Сенату з питань збройних сил у вівторок, 9 квітня.

Та невдовзі Сполученим Штатам дали зрозуміти, що атаки на нафтопереробні заводи країни-агресорки продовжаться. Як зауважували у SPRAVDI, російські НПЗ - законні воєнні цілі, адже становлять джерело фінансування і матеріального забезпечення російської агресії щодо України.

Президент, своєю чергою, наголосив, що Україна, згідно з домовленостями з партнерами, "жодного разу не атакувала російську територію західною зброєю".

"Все, що використовує Україна після агресії Росії по нашій території, усе це виробляється виключно Україною і виключно по військових або енергетичних цілях (у Росії, - Главред)", - підкреслив глава держави.

Збої в роботі нафтопереробних заводів змусили країну-агресорку імпортувати паливо. Москва запровадила заборону на експорт бензину терміном на шість місяців з 1 березня, щоб запобігти гострій нестачі палива, хоча вона не поширюється на Євразійський економічний союз, а також на деякі країни, як-от Монголія, з якими у РФ укладено контакти. Однак трейдери прогнозують розширення заборони, якщо ситуація в Росії погіршиться.

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