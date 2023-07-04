У нас є успіхи: стало відомо про потужне просування ЗСУ

Заступник міністра оборони повідомила, що на півдні у ЗСУ є просування щодня.

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Ганна Маляр розповіла про бої під Бахмутом / Колаж: Главред, фото: 28-а ОМБр, УНІАН

Заступник міністра оборони України Анна Маляр в ефірі національного телемарафону заявила, що українські військові щодня виконують рутинну і важку роботу, є певні успіхи, проте не всю інформацію можна озвучувати відразу.

"Як сказав вчора мені в розмові один з командувачів: ми виконуємо важку чоловічу рутинну роботу. Це не те, що щось швидке, це рутинна, важка, щоденна робота наших бійців. І у них успіхи є", - йдеться в заяві.

За її словами, якщо вимірювати кілометрами, то військові просуваються, але не всі речі Міноборони може говорити відразу. Це все йде із запізненням на добу або дві, тому що це вимоги безпеки операцій.

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"У нас сьогодні є просування по Південному флангу навколо Бахмута, по Північному, ми говоримо відверто, йдуть бої, там поки немає просування", - сказала Маляр.

Заступник міністра оборони повідомила, що на півдні у ЗСУ є просування щодня. Натомість українські військові стикаються з дуже серйозним опором ворога, ворог кидає всі сили, щоб їх зупинити.

За словами Ганни Маляр, Росія залучила свою бригаду, яка ганебно втекла з Херсона.

"Тобто вони вже всіх приваблюють, навіть тих, хто не може нормально воювати. Вони стягують техніку і людей", - сказала заступник міністра оборони.

Контрнаступ ЗСУ - що відомо

В Американському інституті вивчення війни повідомили, що армія України просунулася мінімум на трьох ділянках фронту. На деяких напрямках війська досягли успіхів. Агресор Росія, ймовірно, перекинула із захопленого Лівобережжя Херсонщини значну частину своїх військ на Бахмутський і Запорізький напрямки.

Заступник міністра оборони Ганна Маляр сказала, що ЗСУ наступають на півдні, йдуть важкі бої. Українські війська досягають поступового просування. На Куп'янському та Лиманському напрямках атакують російські окупанти.

У Пентагоні заявили, що контрнаступальні операції України будуть важкими. Військам знадобиться час для звільнення своєї землі від російських окупантів. Однак ЗСУ в результаті доб'ються успіху.

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